《盤後解析》史上最強！蔡政府畫句點 8年漲13162點

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【時報記者王逸芯台北報導】520新任總統就職前，台股量縮觀望，指數開高震後，盤中約10:30後翻黑走低，尾盤又見跌幅擴大，終場台股收跌45.79點、報在21258.47點、成交量為4155.79億元；台股本周收漲549點、周K連4紅。下周一(20日)即是520新舊任總統交接，總計蔡政府8年任期內台股共上漲13162.49點，也創下歷史新高，隨著新任總統就職，可留意相關政策概念股。

權值股部分，台積電(2330)開低震盪，終場收跌0.71%、報在835元；聯電(2303)股價有撐，尾盤更有萬張買單敲進，終場收漲1.34%、報在52.8元；鴻海(2317)面臨漲多後的震盪整理，終場收跌0.87%、報在170元；聯發科(2454)開低走軟，終場收跌2.1%、報在1165元。

台北國際電腦展將於6月4日登場，相關AI題材股行情正增溫，族群呈現良性輪動，AI一軍今日率先表態，廣達(2382)收漲3.25%，技嘉(2376)早盤後急拉，終場收漲2.54%，重新站上季線，最新更獲外資喊出410元目標價。AI題材也帶動散熱雙雄的走揚，雙鴻(3324)、奇鋐(3017)收漲逾1%，其中，雙鴻盤中更一度創下歷史新高價876元。

日前人氣飆漲的貨櫃三雄，今日人氣急凍，陽明(2609)今起分盤交易，股價收跌逾4%，長榮、萬海跌幅也分別逾3%、2.5%。

分析師表示，美國總經數據穩定，市場回歸產業展望。技術面整體趨勢偏多看待，操作上可找尋經過拉回整理後再次轉強個股，預計指數區間位於21,000～21,500點。下周除520新任總統就職可留意釋出訊息帶動的政策走向外，產業部分，5月23日NVIDIA財報及展望，且接下來便迎接COMPUTEX 2024與APPLE WWDC，AI仍是未來主流，相關供應鏈可提前留意與佈局。

下週市場持續聚焦企業財報，美國第一季重量級企業財報密集公佈，市場預估第一季美國企業獲利年增加7.1%，較上週上修0.6個百分點，隨後逐季震盪走高。經濟數據部分，將陸續公佈台灣外銷接單，歐元區PMI，後續留意美中貿易戰發展，牽動全球經濟復甦力道。