《國際金融》小摩CEO：市場低估了通膨 高利率可能更久

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)對彭博電視表示，高通膨可能比人們想像的還要長久。市場對通膨、利率和美國經濟過於樂觀。他補充說，利率升高的可能性比人們想像的要高。

戴蒙說，由於一系列因素使得物價不斷上揚，市場低估了高通膨持續的時間。

他在摩根大通全球市場會議上對媒體說：「我認為，潛在通膨可能不會像人們預期的那樣消失」。他補充說：「我認為，我們面前存在很多通膨驅動力，這可能使通膨水準略高於人們預期」。

展望未來，戴蒙認為綠色能源轉型、基礎設施的建造，和地緣政治再軍事化，都是加速物價上漲的源頭。

此外即將到來的政策變化，也可能發生作用，例如貿易限制的增加，持續的財政過度支出，都可以是推升物價格的力量。

戴蒙仍不斷重申高通膨這一點，因為投資人持續交易的前提是：通膨的消退，最終使得利率放緩。

在他看來，貨幣政策保持不變或是收緊的可能性，高於多數人的預期。此外他補充說，軟著陸的希望應該只有目前的一半。

戴蒙進行持續的反駁。他在上個月公布的年度致股東信中，他對通膨、利率和經濟軌跡表達了類似的悲觀看法。當時他表示，地緣政治緊張局勢，也讓他感到擔憂。

但是在最近，在談到中國時，他發表了冷靜的言論。在這方面，戴蒙主張，儘管中國與俄羅斯的關係日益密切，但美國不應該迴避與中國展開競爭性接觸。

他對彭博說：「接觸是正確之舉」，「中國不是美國的天敵，他們自己也有很多問題。因此對我來說，我們是可以儘可能的共同合作」。