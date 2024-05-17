原住民代表赴日本交流協會 籲日方正視台灣海洋聚落的傳統文化

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原住民群眾於昨(16)日於台北市舉行捕魚祭典，透過祭典表達對日本排放核污染廢水衝擊海洋生態感到憂心，希望日方理解台灣原住民的海洋傳統領域。文明人權服務協會理事長張凱鈞也到場聲援，表達對原住民海洋生態的關心。

兩位原住民頭目，分別是新北中和區頭目江秋錦與阿美族頭目張天明也參加祭典。張天明表示：「宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣的沿海，皆分布很多原住民部落，長期沿海居住的族人們依賴海洋捕撈採集為其主要經濟活動，在台灣已有千年歷史的傳承。」

阿美族捕魚祭，達悟族飛魚祭，噶瑪蘭、撒奇萊亞族的海祭，都是原住民向海神及天地感恩的具體表現和文化傳承，日本方面應正視台灣海洋聚落的傳統文化，慎思排放核廢水可能對海洋生態帶來的衝擊，並承擔起恢復海洋生態的責任與成本，還給部落孩子一個乾淨無毒的海洋。

阿美族原住民捕魚祭活動，是該族族人對豐沛海洋資源餵養人類，表達感恩的傳統，但因為日本東京電力公司持續排放核廢水進入太平洋，引發台灣沿海原住民部落憂心傳統的捕撈採集文化受到影響，促成參加這場祭祀的原住民站出來表達心中訴求。

到場群眾身著原住民傳統服飾，高唱原住民歌曲舉行捕魚祭，並吶喊「還給我們乾淨海洋」! 原住民代表前往日本台灣交流協會遞交陳情書，他們向日方強烈表達訴求，排放核污染廢水，將傷害台灣原住民族傳統領域的永續發展，希望世界各地海洋族群一同站出來 ，為捍衛文化生存與潔淨海洋家園堅持到底。最後於交流協會工作人員代為接受陳情書後，在平和氣氛下結束該場陳情活動。