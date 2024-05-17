興大發表國際首創農業專用生成式AI「神農TAIDE」

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ChatGPT掀起「生成式人工智慧」（GenAI）研發浪潮！中興大學在與國科會、教育部17日共同舉辦「生成式AI，生成你未來」論壇中，發表國際首創農業專用生成式AI「神農TAIDE」，並運用國科會「TAIDE」模型，發展出為國人量身打造且可精準回應的「神農AI寶庫」。

國科會2023年11月起，發展具台灣特色與繁體中文的「可信任生成式AI對話引擎」（ TAIDE），至今開發出的運算模型，在寫文章、寫信、摘要、英翻中，及中翻英等五大任務表現優異。

興大智慧永續新農業研究發展中心，由國科會AI專案計畫補助成立，以AI核心技術推動智慧農業研發。該中心以TAIDE為基礎，開發出專為農業領域設計的知識問答系統「神農TAIDE」。

興大智慧永續新農業研究發展中心主任暨工學院院長楊明德表示，神農TAIDE整合農業部1.8萬多筆文獻與該校圖書館碩博士論文8千多筆典藏，輸出的回應會更貼近國內農業實況；同時也提供解答更為具體，每筆回應皆附參考來源，方便使用者進一步瀏覽原始文獻。

身為神農TAIDE開發成員的興大資工系副教授范耀中指出，「神農TAIDE」可即時、簡單、精準地提供農民、學研單位和農企業等，用於農業栽培管理需求。

此外，神農TAIDE除文字閱讀，也能閱讀表格，提供更詳細專業農業知識，目前正進行多模態系統開發，未來使用者可直接輸入影像，進行植物病蟲查詢與診斷。

因應全球AI技術創新，此次GenAI論壇，以台灣生成式AI為題，由興大校長詹富智，以身為教育部「精準健康產業跨領域人才培育計畫」教學推動中心主持人，首先開場致詞，並由興大智慧農業研發中心主任楊明德主持會議進行。

該論壇邀請TAIDE計畫總召集人李育杰教授、台灣AI卓越中心副總召集人許永真、台中榮總智慧醫療副執行長黃勝揚、興大資訊工程學系副教授范耀中，擔任論壇主講。

會中，還集結台灣國內專家學者，一同探討GenAI快速發展下，台灣大語言模型發展及智慧農業與智慧醫療應用案例，希望藉此做為產官學研各界的交流平台，共同探討台灣在人工智慧創新發展與機會，以提升台灣人工智慧在國際的影響力。