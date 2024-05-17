《電週邊》佳世達旗下典通入主奧沃 聯手協助企業AI轉型

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【時報記者任珮云台北報導】佳世達(2352)旗下AI公司典通（DSIGroup）與宏碁集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮宣布，典通將換股入主由施振榮主導投資的奧沃市場趨勢顧問（以下簡稱奧沃），結合奧沃專精的質性洞察和典通擅長的量化數據研究，強強聯手協助企業實現「以需求驅動創新」的AI轉型。

施振榮表示，洞察顧客需求是企業創造附加價值、競爭差異性的重要核心能力，奧沃藉由訪談、觀察等以質化研究方法，深挖難以在一般問卷調查反映的消費者需求，創立五年來累積數十個企業客戶，搭起企業與消費者直通的對話橋樑。

他強調，隨著企業客戶面對的商業議題越趨複雜，更需多元研究方式來解答。本次的整合是為將奧沃深度洞察能耐與典通大數據力量結合，提供企業客戶更完整、高品質的研究顧問服務，落實微笑曲線「由右引左」的新思維，深入了解消費者心聲，以建構台灣未來需要的新核心能力而努力。

典通董事長暨總經理楊雅惠表示，深度的市場需求趨勢研究為驅動創新的左手，大數據及AI為實現創新的右手，典通入主奧沃之後將以更多元的消費心理、人類學方法強化左手，搭配原本就強勁的右手，玩轉大小數據及AI技術，協助企業進行有價值的創新及落地。

典通為台灣唯一擁有全台調查網絡的AI數據顧問公司，高度整合大數據與小數據，為客戶建置AI演算法，提供從數據蒐集到數據應用平台建立的一條龍數據解決方案，除了在佳世達集團內扮演AI技術支援的角色，服務的客戶也涵蓋全球500大企業，觸及不同企業類型如金融業、快速消費品、汽車品牌與電力服務業等，透過數據及AI技術協助客戶進行數位轉型與創新，台電公司、太古可口可樂、匯豐汽車旗下SUM等皆為典通的長期合作夥伴。

未來典通除了繼續協助集團夥伴及企業客戶掌握、回應市場，也將透過舉辦前瞻趨勢研討會、企業培訓、擴大實習計畫、提供數位研究工具等方式與產業溝通，把「需求驅動創新」的思維深植到每一家企業。

奧沃團隊最早起源於2012年由智榮基金會成立的龍吟華人市場研發論壇中心（簡稱龍吟研論），是為促成台灣企業能夠掌握消費者需求，進而思考創新佈局。2019年施振榮以宏榮投資的名義與其他專業股東共同出資和提供專業協助支持奧沃成立，