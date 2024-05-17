全家推「Fun心取」　網瘋傳省錢便捷新熱潮

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

線上購物已是生活新日常，全家便利商店推出的「Fun心取」網購取貨活動已成為許多消費者節省開支的新途徑。這項服務不僅讓購物變得更便捷，還引發了一波社交媒體上的分享熱潮，許多網友開始流傳他們如何利用全家的優惠來省錢或創作個性禮物。

近期，許多網友在各大平台上發表了他們使用「Fun心取」服務的經驗。不僅在日常開支上省了不少錢，還利用全家的優惠活動創造了獨特的禮物，以表達對親友的愛意。例如，一位網友製作了一份由心製作的手工禮物，並利用全家提供的折扣優惠，既節省了成本又增添了心意。

全家便利商店透過「FUN心取」服務提高了取貨的安全性與便利性。使用全家APP中的「我的包裹」功能，顧客可以實時追蹤包裹。為了進一步保障消費者權益，全家還設立了退款申請平台，專門處理詐騙包裹問題。

全家便利商店的「Fun心取」網購取貨活動在5月提供豐富優惠。從5月6日至31日，顧客在全家取貨並出示會員條碼或手機號碼，即可獲得50元購物金，適用於下次消費滿300元時折抵，此優惠限首20萬名顧客，有效至6月3日；另也加碼從5月15日至31日，報會員的顧客還可獲得5元可樂果兌換券，限量100萬張。

此外，於5月1日至31日，momo購物網用戶選擇全家取貨可獲得珍味雙魚或旨味海陸雙手卷，限量1.8萬組；而5月19日至22日，每日首1,000名顧客更可額外獲得80元購物金；5月23日至31日滿499還可登記mo幣30元 ，每日首1,000名，好禮送不完！