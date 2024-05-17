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苗縣大湖打造金黃廊道 金針花節起跑邀民賞花吃桃李

  • 中時即時 謝明俊
台水公司在大湖鄉社寮角大湖溪畔堤岸加壓站外牆彩繪金針花廊道。（謝明俊攝）
台水公司在大湖鄉社寮角大湖溪畔堤岸加壓站外牆彩繪金針花廊道。（謝明俊攝）

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母親節剛結束，大湖鄉公所在社寮角大湖溪堤岸打造的金針花廊道，也邁入金針花盛開的季節，苗栗縣長鍾東錦、大湖鄉長黃惠琴17日正式宣告大湖金針花節起跑，鍾東錦歡迎全國遊客來大湖鄉賞看金針花、還可以一嚐大湖盛產的桃李，不同的季節，大湖都帶給遊客不同的賞遊內容。

大湖鄉長黃惠琴表示，今年的大湖金針花節，同樣利用大湖鄉社寮角大湖溪堤岸，栽種多種觀賞用金針花，整個堤岸長近5百公尺，金針花全部盛開時，宛如一張金黃色魔毯平鋪在河岸，遠遠望去，金光閃閃亮麗耀眼，非常賞心悅目。去年的金針花節就吸引了超過10萬人到場賞花，成了中部地區知名的打卡景點，希望今年的金針花海能夠吸引更多遊客前來。

大湖金針花廊道是合苗栗縣政府、大湖鄉公所及水利署第2河川局、苗栗農改場等單位合力打造成功，由於觀賞用金針花的栽種略為不同於食用金針花，必須要花費更多的照料，才能讓金針花群花亂舞，尤其是今年氣候異常，金針花初長成時，就發生蚜蟲、葉蟎大軍入侵，幸好苗栗農改場及時加入防治行列，以施放蚜蟲天敵昆蟲的方式，包括草蛉、小黑花椿象，來克制蚜蟲、葉蟎的蔓延。

苗栗縣長鍾東錦17日親自到金針花廊道，與大湖鄉長黃惠琴、大湖鄉代會主席謝見德及全體鄉代，一同宣布金針花節正式開跑，鍾東錦並對金針花廊道位在苗61線，道路較為狹窄，請鄉長及鄉代會研究找尋可用土地，另外開闢聯外道路，以抒解進入廊道交通壅塞問題。

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