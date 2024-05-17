大象林旺標本師操刀 大熊貓「團團」重返瀕危動物故事館

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為響應「國際瀕危物種日」，台北市立動物園17日舉行「瀕危動物故事館」開工典禮，其中人氣最高的大熊貓「團團」標本也於今日正式亮相，園方策畫「瀕危動物故事館」預計在秋季正式對外開幕，動物園園長諶亦聰表示，離開這個世界的動物只是形體離開了，但是精神會留下來，想表達的故事也可以留在大家心中。

台北市教育局副局長陳素慧17日偕同第一銀行副處長方正文及群創光電處長鄭雅莉，一起為「瀕危動物故事館」開工祝賀，陳素慧表示，人氣王「團團」今天重現在大家眼前，謝謝標本師林文龍的製作讓生命能夠延續，氣候變遷、非法捕獵都在傷害這些物種，希望藉由特展讓學生能夠更近距離觀察。

諶亦聰表示，今年為動物園建園110歲生日，過去世界短短幾10年間少了很多物種，國際自然保護聯盟從1963年起編寫瀕危物種紅皮書，將全球生物的生存狀態分為9個等級，研究表示只要再10年，會再有1百萬種物種消失，比恐龍時代滅絕速度更快，「瀕危動物故事館」透過瀕危物種連結國際與國內的保育合作計畫，喚起大家對瀕危動物的重視。

動物園表示，園區發展從早年收藏珍奇物種到今日以瀕危動物保育為本，強化動物福祉、保育研究、棲地保護與復育、瀕危物種再引入、環境教育及生命教育為經營發展核心，「瀕危動物故事館」未來將展出20餘種動物的形態標本，包括穿山甲、射紋陸龜、無尾熊、黑腳企鵝等，喚起大眾重視因棲地開發、環境汙染、非法獵捕、氣候變遷等因素對於野生生物造成的威脅，以及人們可以如何為翻轉物種生存狀態做努力。