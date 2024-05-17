靜宜大學中文系成果展專業與創意 展現AI無法取代的真實力

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靜宜大學中文系112學年度成果展以「波瀾」為主題，參展作品分為文藝創作、學術論文、影音作品及文創設計等領域；學生透過27組作品呈現組織思維、建構邏輯、觀點及轉化演譯等軟硬實力，並賦予文學創作新生命與價值。主任邱培超指出，今年畢業專題成果展呈現出學生四年所學及應用，內容多元豐富且寬廣深入；也印證中文系所學能與產業接軌，展現出AI無法取代的真實力，深受業界高度肯定！

靜宜中文系學生自大一起，即接受傳統學術、古典和現代文學及相關編輯出版、企劃行銷、故事寫作等實務課程訓練；並在大四開設「畢業專題」課程，讓學生在學術研究、文學傳播或文創產業等領域，擇一主題完成作品。學生從中能整合、反思與活用所學，呈現出文學轉譯的多元風貌！

靜宜中文系副教授朱錦雄指出，今年中文系成果展主題「波瀾」，象徵學生躍入文學汪洋中，歷經大學四年的學習與歷練，累積所學的專業領域，就如同漣漪般，將隨浪潮激起壯闊的波瀾！

朱錦雄表示，學生作品包括小說與散文集創作、兒童文學繪本、創意食譜，以及藉由雜誌刊物形式撰寫人物、美食、服飾等專題報導；更有獨立撰寫的學術研究論文，及填詞譜曲與自唱，結合文字與音樂的作品。學生全方位呈現文字能力及文化涵養等相關作品。

靜宜中文系學生憑藉著大學四年的文學與文化底蘊，進而發展出結合寓教於樂的桌遊、古今文化或文學的各類生活小物等，琳瑯滿目作品，充分展現獨特創意。近年來Podcast蔚為流行，也提供中文系學生掌握時代脈動，展現撰寫專業與講述故事的嶄新舞台。

中文系學生陳玉虹、王晴盈、許宇彤、陳奕亘聯合創作的小說《兇手的劇本》，描述一樁撲朔迷離真假難辨的命案。他們指出，四人共同撰述寫作一本書，最困難的不是劇情結構或人物設定，而是四位作者有四種不同的思維，需不斷溝通與磨合才能達成共識，劇情方能順利推進；這也成為送給自己最好的畢業禮物！未來不論繼續從事寫作或出版工作都是最美好的回憶。

中文系學生楊家琳、楊依涵、蕭愛、蕭依玲，以Podcast節目「網點計畫」，透過深入淺出的方式介紹李白、杜甫及孟浩然等，古代文人的作品及不為人知的生平故事；期待啟發大眾對詩詞歌賦的興趣。她們表示，就學期間皆修習相關課程與影音製作等經驗；在閱讀許多論文、書籍資料後，完成了專業卻能輕鬆及容易「聽懂」的節目；畢業製作給了她們最好的嘗試機會成為一生受用的經歷！

文創組「徜酒」系列作品，由呂芷瑩、李玉芳、黃亭毓及楊怡安共同創作；她們推出專屬藥酒「時歲」及果酒「醇柚」的品牌，並創作杯墊、開瓶器鑰匙圈、辛憩集貼紙及Line貼圖等系列周邊商品；最特別的是，學生還塑造獨特生動的吉祥物「辛辛」，成為產品最佳代言人！呂芷瑩指出，此次畢業專題從討論、發想、執行到推廣等，全由組員共同協力完成；每項產品皆融合傳統與創新元素，從中也能深刻體會到歷史與人文價值。

李晨熙、田侑仙、何俊宇、羅友蔚則因喜愛美食而透過「食記」，描述出餐廳的背景及歷史故事，期盼透過獨特觀點帶給讀書更多附加價值。學生從專題啟發、計畫、實踐到最後完成，超過半年的時間，也為大學生活中留下深刻的記憶。