《產業》台灣觀光協會簽MOU 促進與阿根廷雙邊交流

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【時報記者林資傑台北報導】台灣觀光協會（TVA）今（17）日宣布與阿根廷觀光旅遊企業協會聯合會（FAEVYT）完成簽署觀光合作備忘錄（MOU），盼藉此促進雙邊觀光交流、參與雙方觀光旅遊相關展覽，達成實質送客目的，建立台阿旅遊業者間合作關係。

為因應時差因素，此次雙邊以異地簽署方式達成此次合作共識，在駐阿根廷代表處謝妙宏大使見證下，分由台灣觀光協會會長葉菊蘭及FAEVYT會長Andres Deya代表，在台灣及阿根廷完成簽署。

葉菊蘭表示，阿根廷幅員廣闊，台灣則是小而美的海島國家，從阿根廷氣勢恢宏的伊瓜蘇瀑布、巴塔哥尼亞壯麗的冰川，到台灣雄偉的玉山主峰、四周群巒疊翠的日月潭，兩國都坐擁豐富多元的自然美景與多樣化的旅遊體驗，期待吸引來自世界各地的遊客到訪。

而台灣觀光協會每年11月初舉辦全台最大、歷史最悠久的ITF台北國際旅展，葉菊蘭對此誠摯邀請阿根廷參展，相信有助於阿根廷向台灣民眾宣傳阿根廷觀光資源，吸引更多旅客造訪，並期盼藉此為起點，討論推廣觀光策略並促進相關專業人才互訪，開啟觀光交流契機。

FAEVYT會長Andres Deya表示，非常期待與台灣進行觀光合作，FAEVYT已定在9月底在阿根廷主辦拉丁美洲國際旅展（FIT），除了歡迎台灣參展，並允諾未來將積極促進與台觀光產業合作及加強交流。

謝妙宏指出，阿根廷豐富的觀光資源每年吸引數百萬遊客到訪，去年更是全球觀光疫後復甦最快國家之一。台灣多元的自然美景與人文景觀，提供各地旅人多樣的旅遊體驗，2024年預計赴台旅客將超過1000萬，盼此次簽署MOU促進兩國旅遊成長，為業者帶來更多商機。