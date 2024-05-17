2024年中部韌性供應鏈夥伴大會 打造臺灣企業國際市場新契機

由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「2024年中部韌性供應鏈夥伴大會」，將於5月28日在臺中李方艾美酒店舉行，計有74位涵蓋自行車、機械、環保設備及綠建材產業領域買主來臺與我供應商洽談，其中包括波蘭最大自行車電商Dadelo、法國大型建商Bouygues Group及澳洲超過百年最大的建築結構用木材生產商Hyne Timber。

波蘭商對於高品質的自行車輪圈和自行車框架有需求，同時也需要修繕自行車相關的手工具，已有多家臺灣自行車零組件及手工具代表業者報名與會。另外也有不少買主為符合全球淨零趨勢與法規，來臺尋找綠色解決方案，如法商尋找綠色地磚、太陽能工程等智慧建築供應商；澳商則是在木材的使用上追求更加智慧且環保的方式，期待與我木工機業者洽談；中南美洲買主對我建築型太陽能解決方案抱持高度興趣，以哥倫比亞為例，當地政府大推能源轉型政策，但其太陽能等再生能源技術未成熟而限制能源轉型發展，買主因此來臺尋找智慧建築解決方案、太陽能產品。紡織大國印度隨著全球供應鏈轉移，其國內製鞋及紡織需求提升，也吸引相關製造商買主前來。我環保設備則獲孟加拉不少買主關注，該國淡水資源短缺，近年氣候變遷導致洪水、傳染病頻繁發生，城市水處理、商用濾水需求高，吸引不少臺灣供應商報名。

在國際情勢不穩定及供應鏈持續移轉的情況下，貿協持續協助臺灣企業分散全球市場的布局，並透過全球62個辦事處尋找新的買主、找尋新商機。且臺灣作為全球重要的製造業基地，擁有優秀的製造技術和產業鏈，對國際買主來說是理想的合作夥伴。此次「2024年中部韌性供應鏈夥伴大會」正是企業擴展國際市場的良機。