貿協推出全新展覽「FUN!嗜100」7月19日至21日打造夏日嘉年華會

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外貿協會繼今（2024）年4月｢台灣國際創意禮品文具展（DG Taiwan）華麗轉型，締造人氣佳績後，趁勢將於7月19日至21日在臺北世貿一館推出以手作體驗及收藏嗜好為雙主軸的「FUN!嗜100 （Hobby & Fun Festival）」夏日嘉年華會，現場將展出多元的手作材料及成品、二手古物及創客體驗，並辦理DIY手作課程及趣味主題活動，邀請全臺親子、學生及上班族趁暑假一起FUN手作、FUN膽玩！

該展匯集多家指標性DIY手作廠商，集結臺灣最大手藝代理商隆德貿易有限公司及立家手創館，展出如Clover、Olympus、Cricut等歐美日人氣手作工具品牌；同時邀請全臺規模最大的二手、古物跳蚤市場「台北蚤之市」主辦單位西村文化創意事業有限公司合作，展出玩具模型、臺日古物、古著、黑膠唱片、底片攝影等熱門收藏嗜好，並辦理名人愛心義賣及古董老車主題展示，有待民眾開箱挖寶，發掘驚喜。

為提供民眾悠閒又避暑的大型手作樂園，主辦單位辦理DIY手作體驗課程，邀請到來自日本的國際知名馬賽克織補藝術家MIMURA老師，以及有「羊毛氈界吳寶春」之稱的包•手作羊毛氈老師現場講習，讓手作愛好者和有興趣的民眾一同體驗國際級大師的精湛手藝，享受DIY樂趣並帶走獨一無二的手工作品。

展覽期間也將辦理多項親子共融的有趣主題活動，本屆展覽將由新北市教育局以「新北創客大師 MAKER X MASTER」為主題，呈現創客教育成果，並帶來由海科館STEAM海洋科技創客教材，及國立教育廣播電臺研發的麥寶電波錄音體驗，讓參觀者發揮創客精神、揮灑創意的同時，享受一個歡樂的暑假。

「FUN!嗜100」歡迎親子族群、手作愛好者、文青及老物迷等齊聚世貿一館，共同探索無限創意及樂趣。該展提供多種類型的攤位選擇，滿足公司行號、工作室、手作職人及個人創作者的展示及課程空間需求，攤位申請將於6月14日截止，目前熱烈報名中，有興趣者可把握最後機會報名參展。欲了解展覽資訊，請至官網（www.hobbynfun.com.tw）查詢。