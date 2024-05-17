《電週邊》神基首季毛利率30.5%次高 導入AI精準行銷拓展客戶群

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】神基(3005)今舉行法說會，113年第一季合併營收為新台幣87.05億元，較去年同期之81.55億元成長6.75%；營業利益為12.39億元，較去年同期之7.74億元成長60.13%；歸屬於母公司業主之淨利為新台幣11.04億元，較去年同期的7.66億元成長44.02%，每股稅後盈餘(EPS)為新台幣1.81元，較去年同期的1.27元成長42.52%。首季毛利率和營益率均繳出佳績，毛利率為30.5%為歷年次高，營業利益為12.39億元，創歷年單季新高，營益率為14.2%。

董事長黃明漢對今年表示樂觀，全年營收仍可望有7~12%的年成長。強固型電腦的新產品挹注下會有不錯的表現；綜合機構件方面有越南產能挹注，今年會有個位數的成長；而汽車機構領域受市場衰退因素影響，汽車機構件維持個位數成長。

黃明漢表示，在費用方面，去年第三季起略有提高，主要是經營成長到一個規模後，若要得到更大的成長，必需要有方法。因此，神基開始導入精準行銷，透過AI最新工具，今年創造出很好的成果。

目前神基的生產基地:強固型電腦事業群在中國昆山有1廠，台灣汐止1廠； 機電與能源事業群在台灣林口有1廠、中國昆山1廠；塑膠事業群在中國昆山有2廠，越南河內有1廠:汽車事業群在中國常熟有1廠，越南河內有1廠。