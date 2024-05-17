台酒政風處攜手東海大學 辦理「誠『食』為先」活動

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台灣近期重大食安爭議事件發生頻仍，台灣菸酒公司政風處，與東海大學合作，17日在該校食品科學系，舉辦「誠『食』為先」校園廉潔誠信暨專業倫理宣導活動，共約40名師生熱烈參與，成果豐碩。

鑑於大學時期為人生觀與價值觀形成的關鍵時期，亦屬莘莘學子職業選擇的重要時刻，此次活動由東海大學食品科學系主任梁志弘博士，及台酒公司政風處長吳仲明，共同擔任引言人，並由台酒烏日啤酒廠、營業處等單位派員，共襄盛舉。

上述活動課程，安排台酒公司政風處長吳仲明、東海大學教授梁志弘，及烏日啤酒廠品管課長陳再明，分別就專業倫理與廉潔誠信、消費者保護及食品安全等議題，辦理講座，透過產、學界相互交流，以「業師」概念，協助學生就學階段，即建立食品專業倫理觀念與廉潔意識，進而於未來從事工作時，能作出正確的價值判斷。

另也讓學生了解就業環境與法律責任，提升各界關心當前食安政策相關議題，對食品產業的發展與消費者保護，做出貢獻。

身為國營企業的台酒公司，肩負「在地價值創造者」使命，在台灣爆發食安相關議題後，台酒公司立即啟動追溯系統，確保相關成份原料無虞，充分顯示該公司「百年初心、信賴安心」經營理念。

同時，為使東海大學師生更加了解台酒公司對產品品質及消費者健康的關注，特安排參訪烏日啤酒廠，藉由該廠導覽人員介紹釀造設備及啤酒製程，提升整體活動學習成效，已獲得該校熱烈迴響。