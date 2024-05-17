《觀光股》聯發國際Q1獲利觸底回升 續拚成長動能

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【時報記者林資傑台北報導】經營手搖飲品牌「歇腳亭」的聯發國際(2756)2024年首季營運動能平淡，但受惠業外收益挹注，使稅後淨利自近3年低點回升，每股盈餘（EPS）0.76元。展望後市，公司將持續拓展海內外門市家數，開發新品並強化費用控管，目標維持公司獲利成長動能。

聯發國際2024年首季合併營收1.57億元，季減2.21％、年減7.85％，營業利益0.16億元，季減8.34％、年減達47.41％，雙創近15季低。不過，受惠業外顯著轉盈，使稅後淨利0.18億元，季增達95.31％、年減10.28％，每股盈餘0.76元，自近3年低點回升。

聯發國際首季淡季營運動能平淡，儘管營益率「雙降」至10.63％、為近15季低，但毛利率「雙升」至60.95％、創下歷年新高。業外收益達1083萬元，較去年第四季及同期顯著轉盈，主要受惠匯兌收益挹注。

聯發國際表示，公司積極擴大「Sharetea歇腳亭」海外市場版圖、擴大員工招募，加上營運發展所需使人力成本及管銷費用增加，影響本業獲利及營益率表現。不過，公司後續將加強行銷活動，並在美國、香港推出加盟優惠政策，應可刺激門市業績成長。

聯發國際4月自結合併營收0.57億元，月增3％、年增6.44％，為近3個月高，累計前4月合併營收2.15億元、年減4.4％。公司表示，透過加速「Sharetea歇腳亭」在美國、香港等高單價地區發展，帶動月營收提升，目前加盟門市持續增加，後續開出後將逐步認列營收。

展望後市，聯發國際將於下半年推出新茶飲品牌，重返台灣手搖飲市場，新品牌以全面自動化煮茶設備為特色，不僅可降低人力成本，亦能確保每杯手搖飲品質與風味。同時，公司將持續布局海內外門市總數、開發新品，並強化營業費用控管，以維持公司獲利成長。