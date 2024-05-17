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成份股大換血！00944新增長榮等24檔 刪聯發科等24檔

00944成份股新增長榮、刪除聯發科各24檔，自17日盤後生效。圖／freepik
00944成份股新增長榮、刪除聯發科各24檔，自17日盤後生效。圖／freepik

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臺灣指數公司今公布「特選臺灣上市上櫃 FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」2024年第一次成份股定期審核結果，該指數為00944所追蹤，成份股新增長榮（2603）、刪除聯發科（2454）各24檔，自今（17）日盤後生效。

成份股納入24檔包括：環泥（1104）、遠東新（1402）、聯強（2347）、億光（2393）、長榮（2603）、裕民（2606）、 慧洋-KY（2637）、 華南金（2880）、國泰金（2882）、遠百（2903）、潤泰全（2915）、華立（3010）、台灣大（3045）、遠傳（4904）、和碩（4938）、世界（5347）、群益證（6005）、精誠（6214）、台郡（6269）、台表科（6278）、長華＊（8070）、可寧衛（8422）、中保科（9917）、中鼎（9933）等。

成份股刪除24檔包括：聚陽（1477）、興農（1712）、中碳（1723）、光洋科（1785）、正新（2105）、瑞昱（2379）、群光（2385）、漢唐（2404）、聯發科（2454）、榮運（2607）、兆豐金（2886）、神基（3005）、欣銓（3264）、鈊象（3293）、新日興（3376）、台勝科（3532）、瀚宇博（5469）、中美晶（5483）、新普（6121）、亞翔（6139）、合晶（6182）、精成科（6191）、力成（6239）、宏全（9939）。

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