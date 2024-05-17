SCFI續漲近1成 加國鐵路恐罷工、美線添變數

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

海運全航線走揚，帶動上海運價指數SCFI今（17）日報價上漲214.97點至2,520.76點，大漲9.32％，連續六周漲勢，創2022年9月中旬以來高點。其中，歐洲、地中海線漲幅6.31％、1.07％，美西、美東線漲幅仍高達14.39％、8.34％，漲最兇的是南美、南非、西非航線漲幅，分別為22.43％、22.25％、26.65％。

貨代業者解讀，船舶運力受中東地緣政治緊張、船舶繞行，致使周轉率下降，起初船舶往高運價航線跑，但排擠效應使其他航線跟漲；同時間，歐美出貨優於預期，除了補庫存，地緣政治等不確定因素，可能迫使客戶拉高安全存量，並提前出貨，都有助支撐運價上行。

除此，近期市場關注另個焦點是罷工，加拿大國家鐵路公司與加拿大太平洋堪薩斯城鐵路公司因未能達成新合約協議，近萬名員工組成司機協會投票支持罷工，最快22日行動，規模可能是加國歷來最大，加國政府正採取行動因應。

國內貨代業者粗估，加國貨量雖然不多，但可能影響美國線，尤其走IPI、RIPI進出口美國鐵路的貨物，部分可能轉移到美西南、美東進口，增加運輸壓力。馬士基等航商已通知，將優化北美西岸港口，在接下來四次航行將塔科馬港做為美國進出口鐵路的臨時港口。

SCFI今日報價，上海到歐洲線每20呎櫃運價3,050美元，上漲181美元、週漲6.31％；到地中海每20呎櫃3,957美元，上漲42美元、周漲1.07％。

上海到美西每40呎櫃運價5,025美元，上漲632美元、周漲14.39％；到美東每40呎櫃運價6,026美元，上漲464美元、周漲8.34％。

上海到南美線（桑托斯）每20呎櫃運價6,686美元，上漲1,225美元、周漲22.43％；到西非（拉各斯）每20呎櫃運價4,605美元，上漲838美元、周漲22.25％；到南非（德班）每20呎櫃運價3,365美元，上漲708美元、周漲26.65％。