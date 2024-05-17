00940指數換股名單出爐 21檔納入成份股、刪除21檔

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元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(00940，簡稱：元大臺灣價值高息ETF基金)追蹤「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」。臺灣指數公司17日公布「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」2024年第1次成份股定期審核結果。成份股納入和刪除之變動將自2024年5月17日（星期五）交易結束後生效，亦即自2024年5月20日（星期一）起生效。

此次成份股納入21檔：2206 三陽工業、2357 華碩、2504 國產、2520 冠德、2548 華固、2618 長榮航、2634 漢翔、2809 京城銀、2884 玉山金、2890 永豐金、2892 第一金、3010 華立、3044 健鼎、3376 新日興、3406 玉晶光、3413 京鼎、3703欣陸、4766 南寶、4961 天鈺、5534 長虹、6278 台表科。

此次成份股刪除21檔：1216 統一、1723 中碳、1785 光洋科、2301 光寶科、2352 佳世達、2404 漢唐、2474 可成、3005 神基、3014 聯陽、3596 智易、3704 合勤控、3706 神達、5388 中磊、5469 瀚宇博、5876 上海商銀、6139 亞翔、6146 耕興、8016矽創、8150 南茂、9904 寶成、9921 巨大

臺灣指數公司指出，此次成份股納入、刪除名單係定審後成份股新名單與定審資料日（2024年4月30日）成份股名單對照之結果。