00896成份股納入華城等6檔、刪除創意等6檔

臺灣指數公司今天公布「特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」2024年第一次成份股定期審核結果。00896中信綠能及電動車ETF成份股納入華城（1513）等6檔、刪除創意（3443）等6檔，並自今（17）日盤後生效。
成份股納入6檔包括：1513 中興電、3010 華立、3015 全漢、3211 順達、3323 加百裕、6239 力成等。
成份股刪除6檔包括：2377 微星、3443 創意、4931 新盛力、6409 旭隼、6488 環球晶、6770 力積
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臺灣指數公司今天公布「特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」2024年第一次成份股定期審核結果。00896中信綠能及電動車ETF成份股納入華城（1513）等6檔、刪除創意（3443）等6檔，並自今（17）日盤後生效。
成份股納入6檔包括：1513 中興電、3010 華立、3015 全漢、3211 順達、3323 加百裕、6239 力成等。
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