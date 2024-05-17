準經長提赴墨設科學園區 財部：今年對墨出口有望首破50億美元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

準經長郭智輝在電電公會提出政府計畫日本與美墨設立科學園區，以大帶小共赴海外設點。財政部最統計通報指出，由於全球供應鏈重組，墨西哥成為外資布局北美的熱門據點，台商電子代工業者也赴墨設廠或擴產，台灣對墨西哥出口今年有望首度突破50億美元。

財政部指出，對墨西哥出口自中美貿易爭端開啟以來加速翻揚，由2018年24.8億美元上升至2023年47.5億美元，5年間增加91％。近年隨全球供應鏈重組帶動近岸外包模式，美墨加協定（USMCA）免關稅優惠加持，以及墨西哥生產與人力成本相對低廉、地理位置等三優勢，台商電子代工業者也赴墨設廠或擴建產線。

財政部指出，觀察今年前四月台灣對墨西哥出口18.1億美元，為歷年同期新高，年增31.8％，其中資通與視聽產品大增89％，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算等新興科技應用浪潮，全年對墨出口有望首度突破50億美元。

依財政部最新統計通報，近五年除2020年、2023年受新冠疫情及國際景氣影響，台灣對墨西哥出口自中美貿易爭端開啟以來加速翻揚，由2018年的24.8億美元上升至2023年的47.5億美元，五年間增加22.7億美元，增幅逾9成。

就貨類而言，以資通與視聽產品5年間增11.3億美元或2.1倍貢獻最多，其次為電子零組件增5.6億美元，成長1.8倍，兩大貨類占台灣對墨西哥出口比重平均各35.6％、12.8％，多為供在墨台商及外資廠使用，經組裝為成品再銷往美國；基本金屬及其製品、電機產品，分別增2.6億美元或55.5％、1.3億美元或84.3％。

若從墨西哥進口統計觀察，財政部表示，由於美墨經貿關係高度緊密，美國在墨西哥進口市場占有率達4成以上稱冠，大陸約占2成居次，第三至五名近年由德國、日本、南韓輪流更替，市占率介於3％至4％。

財政部指出，近五年因墨西哥自台灣進口成長73.3％，明顯優於整體增幅的28.9％，拉高台灣在墨進口市占率，2023年為2.4％，較2018年1.8％上揚0.6個百分點，排名也由第八提升至第六，若按用途別觀察，又以中間產品占超過9成為大宗。