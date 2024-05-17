深度小旅行來了！苑裡鎮攜手雄獅旅行社、育達科大推廣灣麗濱海

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苗栗縣苑裡鎮公所今（17）日舉辦「再現海岸，走讀灣麗-濱海親海環境發展計畫」媒體發布記者會，以「生活、生產、生態」理念，設計「親海生態教育研習」、「灣麗濱海深度小旅行」兩大計畫主軸，攜手雄獅旅行社、育達科技大學幼兒保育系、餐旅經營系、觀光休閒管理系及能德家商，共同推動苑裡深度觀光，打造濱海觀光亮點。

該場活動由苑裡鎮長劉育育於苑裡濱海藝文中心宣布計畫啟動，並邀請苗栗縣政府農業處自然生態保育科張葦科長、苗栗縣張顧礫縣議員、苑裡鎮鎮民代表王建鑫、育達科大校長吳菊，雄獅旅行社副總經理侯玉珍、龍德家商校長徐詠芳，及各級民意代表、里長、社區發展協會理事長及在地鄉親共同蒞臨盛會。

劉育育表示，苑裡鎮公所此次期望透過USR（University Social Responsibility）合作共同創造更多學習機會，計畫將從教育、飲食、旅遊等多方面推廣苑裡的觀光。而今年的計畫將涵蓋幾個重要主題，包括育達科技大學幼保科發揮創意，為在地孩子製作了五感體驗活動，幫助他們認識海洋。其次，餐飲經營系推出食魚教育，利用創意推廣在地魚菜，例如鯊魚丸、鯊魚漿和鯊魚餅等特色食品。

此外，劉鎮長強調，計畫的重要目標是推廣苑裡的觀光，目前，鎮內已設置多個U-bike站點，串聯苑裡與通霄，透過U-bike旅程提升在地觀光景點的吸引力。此次計畫榮幸與雄獅旅行社合作，並簽訂合作備忘錄（MOU），希望在暑假期間吸引更多遊子前來遊玩，進而促進地方經濟發展。

育達科技大學校長吳菊表示，育達科技大學很榮幸成為此次唯一參與的科技大學，幼稚園是海洋教育扎根的起點，育達科技大學的幼保系在這方面表現出色，不僅校園廣闊，還與多地合作經營幼稚園，幼保系的同學將結合主題進行表演，讓孩子們從小就能接受海洋教育，這一系列活動旨在發揚苑裡豐富的資源，讓更多人認識並喜愛這片土地。

今年「親海生態教育研習」，特別邀集全台海洋生態與文化領域的專家學者，培訓參與學員，成為在地濱海導覽人員和海洋教育種子師資，內容豐富精彩，包含苑裡沿海綠礫石、濱海沙丘、潮間帶生物等課程；「灣麗濱海深度小旅行」的部分，鎮公所則攜手育達科大和國內業界龍頭雄獅旅行社，產官學合作開發灣麗濱海小旅行遊程、踩線評估、上架遊程產品，期待推展苑裡灣麗海岸成為重要觀光據點，並串聯地方景點與特色，帶動經典小鎮永續觀光。

記者會熱鬧滾滾，現場除了有海洋主題表演節目，更搶先曝光「灣麗濱海深度小旅行」三條遊程路線：「海洋教育扎根（親子）半日行」、「產地到餐桌，灣麗海岸一日行」及「鐵馬走讀通苑沿岸風光一日行」的體驗內容。

苑裡鎮公所今年度精心設計的培訓課程及小旅行行程，全部開放給社會大眾免費報名參與，相關活動資訊將公布於苑裡鎮公所和「再現海岸，走讀灣麗」臉書粉絲專頁等管道，歡迎大家一起報名參加，到苑裡海邊散步，遊沙灘，買藺編，吃特產，細心體驗慢活的經典小鎮時光。