普丁：支持中方在俄國本地化生產 將提供優惠

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俄羅斯總統普丁17日來到訪中的第二站黑龍江省會哈爾濱，出席第八屆中俄博覽會開幕式，他致詞時表示，俄羅斯支持中方在俄羅斯境內進行本地化生產的願望，並願意為投資者提供優惠。中國國家主席習近平給博覽會的祝賀信稱，中俄博覽會已經成為推動雙邊經貿合作的重要平台。

俄羅斯衛星通訊社報導，普丁稱，哈爾濱是一個大型的科學和教育中心，象徵著俄羅斯和中國之間的親密關係。他說，「我是第一次來這裡，這座城市確實令人印象深刻。這是一座現代化的、美麗的、蓬勃發展的大都市，同時又具有真正獨具一格和深厚歷史和傳統的城市。自19世紀末建立以來，哈爾濱就成為俄中兩國人民密不可分關係和相互交織命運，以及彼此深厚文化傳統的象徵。」

普丁表示，在工業合作方面也在實施大規模的聯合項目，中國汽車工業集團在積極走向俄羅斯市場，製造遠程寬體客機、重型民用飛機的計畫也在推進。「我想強調，俄羅斯不僅歡迎中國企業在我們境內進行本地化生產的願望，而且還願意向中國投資者提供經濟優惠、協助和支持，同時還將開放獨一無二的俄羅斯技術基地，並提供我們高度專業化的人才。」

中國國家主席習近平給博覽會的祝賀信指出，在中俄兩國共同努力下，中俄關係一步一個腳印扎實向前邁進，以實實在在的合作成果造福兩國人民，今年是中俄建交75周年，兩國關係將迎來新的歷史機遇，展現更加廣闊的發展前景。

習近平強調，經過多年培育、發展，中俄博覽會已經成為推動雙邊經貿合作的重要平台，希望兩國各界充分利用本屆博覽會契機，深入交流，共享機遇，共同為推進中俄互利合作添磚加瓦，為兩國新時代全面戰略協作夥伴關係發展注入新動力。