大盤屢創新高 台股高股息ETF受益人數突破600萬

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大盤屢創新高，台股高股息更是人氣不減，根據CMoney資料統計，21檔台股高股息ETF，受益人數逾600萬人，法人指出，台股高股息ETF因為能夠發放高股息的企業營運相對穩健，波動風險也相對較低，同時又可以符合台股投資人長期領息需求，深受投資人愛戴。

近一年台股高股息ETF人數成長變化

永豐ESG低碳高息ETF（00930）基金經理人林永祥指出，在全球淨零碳排共識下，「低碳」被視為企業競爭力的一環，因為國際企業紛紛要求其上下游供應鏈必須在生產過程，達到碳排放的要求，否則就有可能不給予訂單。因此具備低碳能力的企業，才能降低遭終端廠商移除供應鏈的可能，尤其台灣不少企業位居全球電子供應鏈的要角，因次必須做好低碳排轉型，才能避免被國際企業排除供應鏈。

除此之外，在環保意識抬頭下，投資機構更看重企業ESG評級，其中碳排放就是眼下實質影響企業獲利的ESG行為，當企業產生的碳排量越大，對企業而言，所付的碳稅或碳費就越多，就會壓縮營運獲利，對於投資者而言，股價就可能也受到影響。

林永祥指出，投資人若想要佈局具成長潛力的低碳商機，永豐ESG低碳高息ETF結合了低碳及高股息篩選因子的ETF，不僅可以滿足投資人領息需求，亦可參與低碳趨勢的成長機會。該檔ETF將在5月23日除息，欲參與本次配息投資人應留意，須在5月22日才可參與本次配息。

國泰永續高股息（00878）的指數持股包括22％的金融股、61％的電子半導體股，以金融打底AI半導體助攻，5月10日起每日創新高，除息前16日單日的成交量高達12萬張，法人推測，國泰永續高股息17日除息，第二季配息每張配出510元，創下自身新高，讓百萬股民更有信心長抱。