《航運股》長榮航西雅圖增班拚對手 持續笑傲江湖

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【時報記者莊丙農台北報導】西雅圖航點搶翻天，華航(2610)、星宇航空(2646)及達美今年都將新開西雅圖航點，長榮航空(2618)今天法說會上宣布，西雅圖獨領風騷31年，面對競爭對手，將有增班計畫、加密北美航網，6月、9月及12月季節性增班後，西雅圖航班每周由現行每周7班增為每周10班，在西雅圖航線上持續「笑傲江湖、獨孤求敗」。對於今年客運整體載客率維持樂觀看法，貨運收入後市看漲。

長榮航指出，2023年國際客運運量成長41.6％，達到2019的88.6％，亞太地區恢復優於預期，由原預估2025年可望提前至2024年恢復。長榮航第1季載課數及客運營收大幅提升，載客人數達325萬人，年增44.9％，客運收入365萬人，年增31.6％，為歷年同期新高，從去年開始呈現淡季不淡，今年旺季更旺，客運占總營收趨近8成。

總經理孫嘉明指出，今年轉機需求上，首季歐、美長線客收年增23％，北美過去布局完整，北美轉機客占比超過6成，佔整體收入3成，而去年桃園機場中轉旅客有6成來自長榮航空，看待今年中轉旅客持續成長。另外，面對西雅圖航線的競爭，長榮航今年季節性增班，也讓整個北美航班達到每周87班，持續搶攻轉機客。

長榮航空目前每周飛北京、上海、杭州、成都及廣州，一周41個航班，加上立榮航空飛深圳、廈門、浦東，一周9個航班，合計有50個航班，假使兩岸能開放交流，將規畫增加杭州運能，其他航點會看需求放大機型，做滾動式調整，維持高乘載率和票價的航點做增班規畫。

空運方面，2023年前3季貨運市場趨緩，第4季空運需求觸底反彈。每年3月是往年貨收第1季的高峰，4月會降溫，不過，今年3月過後，4月貨收還比3月高，主要AI伺服器及跨境電商帶動，目前仍有包機、包艙需求，也對航空運價有推升效果。