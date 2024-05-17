護理之光林口長庚柳素真護理師 榮獲113年台灣傑出護理人員服務奉獻獎

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臨床服務達44年的柳素真專科護理師，歷經產房及精神科護理師後轉任產科專科護理師32年，累積了豐富的產科經驗，並指導過數千位產婦正確哺餵，被膩稱「母乳神來之手」。她有感於早年似是而非的哺乳資訊，影響新手媽媽哺餵母乳躊躇不前，民國84年接觸民間母乳團體-國際母乳會台灣總會後，開始以推廣母乳正確觀念為使命，並將國外母乳正確觀念及社團母乳媽媽經驗分享給產婦。

民國91年母嬰親善醫院的十大政策介入，啟動母乳哺餵的推廣，柳素真專科護理師統整多年乳腺炎案例紀錄，以專業研究方式完成乳腺炎媽媽的哺乳經驗質性研究分享護理同仁，並帶領母乳支持團體協助哺乳媽媽處理各式哺乳問題，與志工媽媽幫助達300個以上家庭，同時積極推廣母乳哺餵至各大醫療院所及產後機構，每年達1000-3000人次，提供產後機構醫護人員及家屬母乳哺餵專業協助與溫暖，屢獲民眾肯定護理專業角色貢獻。

柳素真專科護理師說，母乳哺餵有很多錯誤的教法和觀念使媽媽們餵得很辛苦，例如不對的親餵姿勢、處理脹奶方式，甚至是老一輩的錯誤觀念主導等。她碰過太多在哺乳過程受挫的婦女跟她說，「不要再告訴我們母乳的好，要讓我們知道如何不做錯！」臨床服務多年後，有感母乳問題在產前教育不夠普及，於是她開始著手經營母乳公益網站，藉貼文教育民眾，提升母乳健康識能，以嘉惠哺餵母乳媽媽。

95年在奇摩創設母乳哺餵社群交流平台『柳樹第一個部落格』；99年創『臉書--母乳娃娃考考妳』社團，與產後哺乳家庭互動，解答母乳及育嬰問題，族群遍及台灣與海外華人。100年於google系統匹克邦架設部落格文章區與照片影片區，影響無數母乳家庭。109年成立line母乳群組「母乳春天小站」，提供住院中產後婦女互動平台，及提供新手媽媽精神上的支持鼓勵。

林口長庚醫院表示，柳素真專科護理師因推廣母乳哺餵成效卓著，103年及111年分別榮獲院方頒發「優良服務人員」殊榮，她並且協助團隊通過母嬰認證最高榮譽，榮獲桃園市政府衛生局111年及112年友善哺育醫療院所獎勵第一名肯定。本次個人榮獲總統頒發113年台灣傑出護理人員服務奉獻獎，實至名歸。

素真專科護理師說，「我的父親是藥師，童年時我的家家酒，總是要鄰居小孩大家來排隊打針跟發藥。」她對於自己長大後能成為真正的護理師感到榮耀，她期許未來秉持初衷把對的事推展下去，繼續帶領熱心的志工媽媽們推廣母乳哺育志業，並傳承母乳哺餵之護理專業知能。