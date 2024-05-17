機車考照筆試大改版！6／5起增「影片題」 通過祕訣曝

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機車駕照筆試題型重要改革！交通部公路局今宣布，6月5日起將新增5題「危險感知影片」考題，培養用路人查知道路交通環境潛在風險與及時應變能力，民眾可至監理服務網線上模擬考熟悉題型，公路局也分享過關祕訣，建議先看完題目再播放影片，影片播畢將出現3個選項，找到正確答案「不會太難」。

公路局副局長張舜清表示，台灣每年約32萬人報考機車駕照，其中約24萬人通過，通過率約75％，機車考照筆試將迎來重大變革，為培養查知道路交通潛在風險、及時應變能力，公路局參考英國與澳洲做法，將「影片題」納入筆試，題目數量維持50題，圖片情境題減少5題，大多影片約15秒內，最長有21秒。

公路局監理組長魏武盛說明，危險感知是當駕駛人發現路況或交通情形辨識判斷，若危害行車安全時，能盡早採取行動，公路局自2019年起推出「危險感知教育平台」，該平台影片採實境道路拍攝，據實反映交通路況，且提供完整危險感知解析可延伸閱讀，目前平台上累積有117部影片，迄今累積318萬人次瀏覽，藉由教育平台、預約線上體驗到納入筆試，循序漸進推動。

魏武盛提到，歷經試題研擬、全國監理機關筆試室電腦設備汰換及筆試系統設計規劃，現已完成危險感知影片題上線前置作業，並找來81名老、中、青民眾試考，約有17％試考生不及格。

筆試考題以選擇題型式出題，分4大主題，包括機車常犯交通事故違規主因、交通部政策、防禦駕駛、機車特性。題幹明確界定問題，考生由選項中擇選一個最佳答案，可鑑別考生是否具備正確行車用路觀念和危險感知思維，公路局盼透過「建置教育平台、預約考照前體驗危險感知影片、納入機車筆試」等規畫，有步驟，有程序地推動，強化考生危險感知應變能力，減少機車交通事故發生。

張舜清建議，對於新考題民眾不必恐慌，只要仔細看影片、用心讀題目，建議先看完題目文字，再點選播放影片，接著會出現3個答案選項，相信要找到正確答案不會太難。

魏武盛表示，公路局在機車筆試新增危險感知影片題新制上線前，先邀民眾體驗筆試系統操作，已蒐集意見並修正，民眾大部分均可在不特別說明情況下，自行操作系統答題。5月23日起，筆試線上模擬考系統將配合改版，提供機車危險感知影片試題，該模擬考系統提供有8國語言筆試及10種語音口試，外加台語和客語，屆時考生可於應考前多加利用該系統，熟悉筆試作答操作。