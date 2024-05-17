三度提案闖關失敗 彰化火葬場連先期規畫都過不了

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彰化市公所擬在市立殯儀館第2納骨塔後方山坡地規畫含火化設施的藝術生命園區，今天第三度向市民代表會提出先期規畫案，贊成與反對群眾都動員到市代會外聚集，其中反對民眾並提出請願案，由代表會決議移請市公所「考量民意，尋求雙贏」，市公所的提案則在多名代表要求下闖關失敗，第三度撤案。

彰化市公所計畫將市立殯儀館後方已完成遷葬的殯葬用地，全區5.8公頃重新整建為一站式服務的生命園區，預期未來會包含立體停車場、火化場和環保葬綠地等設施，在擁有全縣最完備殯儀館的前提之下，將一次性解決場內停車空間不足、動線混亂、大埔路壅塞、噪音等問題。

彰化市公所今天提案請代表會同意墊付彰化藝術生命園區先期規畫案1400萬元經費，反對方彰化市延和里長王勝和則向市代會提出人民請願案，上述都納入議程討論，因贊成與反對的陣營都有許多民眾到場，市代會外還搭棚將兩陣營分隔，大批警方也進駐，以避免發生衝突。

市民代表林大傑、黃稜茹、薛志彬、江炳輝、周平、王世烈、胡再和、凌巧雲、林明賢及吳淑敏等人熱烈發言，多名代表認為公所未與當地居民溝通清楚，且彰化縣長王惠美稱已有鄉鎮獲代表會同意推動火葬場案，彰化市公所不必強出頭推案，但也有代表認為先期規畫案包括殯儀館整建，有推動必要。

彰化市長林世賢說，他在首任市長時，即曾兩度向時任內政部長的徐國勇提出興建含火化設施的生命園區構想，並非他因已是第2任了才要硬推，近來縣府針對火葬場有所表態，就是因為擔心市公所的案子會無法通過。

林世賢強調，現在只是提先期規畫案，且藝術生命園區不是一定要設火葬場，這是做整體規畫，大家不應把焦點放在火葬場。不少人說為什麼一定要在大埔地區的第1公墓蓋生命園區，這是因為彰化市雖有15個公墓，但只有殯儀館後方第1公墓已遷葬完成，土地也夠大，唯一能規畫的就是第1公墓。