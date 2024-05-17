新北街舞大賽開放報名 8月板橋登場入圍即可拿獎金

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「2024新北FUN街頭國際街舞大賽」將於8月10日、11日於板橋第二運動場登場，即日起開放報名至8月2日。主辦單位新北市青年局今（17）日開記者會，副市長劉和然應邀出席，表示新北市長年投入資源培養街舞好手，今年首度將賽事提升為國際賽事等級，期許在新北打造具國際知名度的街舞盛會。

劉和然說，今年巴黎奧運將霹靂舞列入比賽項目，新北市長年投入資源培養街舞好手，有使命持續推廣街舞運動，並將本賽事提升為國際賽事等級，期許在新北打造具國際知名度的街舞盛會。

青年局說，此次活動首次由青年局與板橋區公所合辦，競賽將分為「青少年組排舞賽」、「All Style 1 ON 1 不限舞風一對一」以及「霹靂舞一對一」三大競賽組別；當中「All Style 1 ON 1 不限舞風一對一」項目冠軍將獲得前往韓國街舞賽事 CIDC 當種子選手資格，另外今年得獎金額提升，選手一旦入圍即可獲得2000至3500元獎勵金。

台灣街舞文化推廣協會理事長林耿弘表示，20 年來台灣街舞運動越來越興盛，也培養出許多實力足以與國際好手競爭的舞者，期許「新北FUN街頭國際街舞大賽」能鼓勵更多熱愛街舞的年輕人，從這裡起跑並站上國際舞台發光發熱。

青年局指出，街舞大賽報名時間即日起至8月2日止，另外舉辦時間為8月10日、11日，歡迎民眾屆時前往板橋第二運動場觀賽，青年局也將在 7 月邀請 2024巴黎奧運霹靂舞賽事負責人陳柏均，於黎明技術學院舉辦「霹靂舞前進奧運」講座，可持續關注新北市青年局官網及社群平台接收活動訊息。