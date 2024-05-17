台灣大MyVideo出品4部電影入圍台北電影獎13項提名

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2024第26屆台北電影獎公布入圍名單，台灣大哥大MyVideo共同出品作品表現亮眼，4部電影《八戒 決戰未來》、《愛的噩夢》、《車頂上的玄天上帝》、《少男少女》共囊括13項提名，包含最佳男女主角、最佳男女配角、最佳新演員、最佳動畫等獎項，台灣大表示，證明該公司長期支持在地影視內容，培育新生代演員備獲肯定。

MyVideo豐富平台內容，上架本屆台北電影獎入圍作品，5月24日獨家首播獲最佳男配角、最佳新演員、最佳造型設計等3項提名的《少男少女》，影迷們隨時隨地透過MyVideo欣賞精采入圍作品。

MyVideo共同出品影集《不夠善良的我們》持續熱播，為回饋廣大粉絲，即日起到6月15日凡申辦指定返利黑卡會員方案，整年1,999元，享365天豪華月租無限暢看、黑卡會員獨家生日禮等精選權益，再獲《不夠善良的我們》劇本書及聯名一卡通。

台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君表示，台灣在內容創作方面具備巨大潛力，台灣大MyVideo率電信業之先，自2018年起支持台灣影視內容，至今投資超過45部作品，在經營平台內容與深耕產業的努力下，不僅獲得觀眾支持及獎項肯定，也帶動更多產業投入，更有多個項目受到國內外矚目。未來台灣大將持續擴大支持台灣原創內容，並致力整合影視上下游、拓展影視IP延展性，結合集團資源，有效運用數位通路，讓台灣軟實力躍上國際發光發熱。

台灣大支持內容產業且屢獲佳績，《做工的人》、《火神的眼淚》、《天橋上的魔術師》等獲金鐘獎肯定，近期共同出品影集《不夠善良的我們》獲廣大迴響，帶動MyVideo周末新註冊會員成長1倍，月租付費用戶數成長2倍。

電影方面，MyVideo連續四年成為金馬獎官方指定直播平台；直播金穗獎頒獎典禮，提高優秀新生代影視創作者曝光度；創下本土OTT平台先河，在「金馬創投會議」中設立「MyVideo 劇集創意獎」，提供高額獎金扶植有潛力的影集類作品企劃案，未來MyVideo持續透過OTT平台力量，創造台灣影視正向循環，期盼華語影音內容一同走入國際。

MyVideo共同出品4部電影入圍第26屆台北電影獎的，其中《八戒 決戰未來》及《愛的噩夢》即將院線上映。動畫電影《八戒 決戰未來》繼拿下金馬獎最佳動畫片及巴西AnimaVerso Festival、美國紐約冬季電影獎等超過10項國際獎項外，本次強勢入圍第26屆台北電影獎「最佳動畫片」、「最佳美術」、「最佳造型設計」、「最佳聲音設計」4項大獎。不僅擁有許光漢、劉冠廷等華麗明星配音陣容，也將推出台語及多元語言版，5月31日院線上映，帶領民眾於進入「八戒宇宙」。

奇幻懸疑電影《愛的噩夢》為廖明毅導演繼《怪胎》之後第2部以iPhone拍攝的電影，《怪胎》CP林柏宏和謝欣穎再次合作，本片也邀來項婕如共同主演，並一舉入圍台北電影獎「最佳女主角」，表示這不只是一部純愛片，更彌漫一股奇幻懸疑的氛圍，讓觀眾大呼期待。本片更入圍本屆台北電影獎「最佳女配角」、「最佳配樂」、「最佳聲音設計」，共4項大獎，將於7月12日院線上映。

《少男少女》繼入選2023釜山影展亞洲電影之窗單元，及金馬獎入圍肯定，再度獲得今年台北電影獎「最佳男配角」、「最佳新演員」、「最佳造型設計」3個獎項入圍，尤其劇中飾演少男的胡語恆和飾演少女的尹茜蕾，分別獲得金馬獎及台北電影獎最佳新演員入圍，再次肯定台灣大哥大培育演員新生代不遺餘力。《車頂上的玄天上帝》則入圍「最佳男主角」、「最佳視覺效果」，男主角周渝民將與阮經天爭取今年影帝頭銜。

為了讓影迷盡情欣賞台北電影獎的精彩作品，MyVideo集結歷屆台北電影獎入圍或得獎作品推出《MyVideo台北電影獎》線上看專區，包括入圍今年台北電影獎10項大獎的《老狐狸》，台北電影獎最佳劇情長片《哈勇家》、曾入圍最佳女主角獎的《聖筊》、《小藍》；由桂綸鎂、楊祐寧主演，入圍2021年台北電影獎最佳配樂的《腿》；同年獲得最佳劇情片、最佳導演的《消失的情人節》、最佳造型設計的《怪胎》，以及2022年開幕片《初戀慢半拍》等，MyVideo豪華月租用戶，都能線上觀看。