《國際產業》取悅美選民 拜登棒打陸太陽能

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】由於進口到美國的太陽能板目前都不需附加關稅，導致美國業者抱怨連連，因此，拜登政府宣布將加重由陸企出口的太陽能板關稅，分析師表示，選在美國大選之前實施此政策，頗有濃厚的政治意味。

拜登在美東16日宣布的這項舉措重點是加收陸企關稅，或許可以視為提升部分美國太陽能設備廠，增加訂單需求的稅政指南，以及對不公平的貿易行為開始時，就要有警覺心。

美國總統國際氣候政策高級顧問John Podesta表示，本周宣布這些新行動來支持美國潔淨能源產業，確保有盡己之力來減少碳排，同時，也確定美國與中國大陸的相互競爭實際上是公平的。

美國太陽能相關業者已呼籲拜登政府一年多，現在終於有了回應。因免課關稅，來自外國的廉價太陽能板大量湧入美國，以及聯邦稅政正在破壞IRA（通膨降低法）的獎勵誘因。當初美國之所以通過IRA這條法律，就是要支持美國本土製造業者，以及阻撓中國大陸在綠色科技的全面性攻略。

IRA激起一波要投資美國太陽能產業的熱潮，但部分大型計畫不是束之高閣，不然就是遭耽擱。這項新政策除了太陽能板外，不知是否也可推動周邊產業，像是電池、晶圓、矽錠（ingot），還有多晶矽等在美國國內製造。

美國總統拜登在選舉之前，對中國大陸採取強硬措施，並祭出重稅手段，另外，中國大陸已搖身一變，成為全球太陽能板以及相關零組件生產國家之一，雖然這項技術當初是由美國所研發出來的。

部分太陽能製造商在4月已先自力救濟，正式請求美國政府對來自4個東南亞國家的太陽能產品，施以新進口關稅，因為這些產品訂價不公平且低於成本，受益於非法補貼。

17日，中國大陸太陽能類股綠油油一片，其中，變流器廠商陽光電源股價一度爆跌7%，單日跌幅創1月以來最大。同時，太陽能板製造商晶科能源，也大跌3.9%。

拜登政府表示，為了支持美國太陽能製造產業，將儘速廢止雙面太陽能板關稅豁免的201條款。目前藉由這項豁免權，當太陽能板進口美國時，可以不用繳交14.25%關稅。

美國太陽能製造業者聯盟（SEMA Coalition）第一個跳出來讚揚，認為拜登堵住了201條款的漏洞。但美國清潔能源協會（ACP）卻表示，拜登這項決策已經違背商業契約，因為太陽能開發業者以及能源公司，幾乎都是依照201條款的規定來簽訂的。

在不受201條款的約束下，拜登政府也提出可讓更多太陽能電池進口到美國的可能性。部分廠商認為，在美國市場供不應求下，可將現行電池容量配額從現有免關稅的5GW再增加4倍。拜登政府也回應，有考慮增至7.5GW。

太陽能產業協會（SEIA）指出，拜登新的太陽能板政策，為美國模組製造業者以及所需的電池中間。同時，也沒有影響到美國往太陽能電池的方向發展。白宮表示，能源部與商務部將嚴密監控，確保美國市場不會過度飽和，並用一切措施打擊不公平。

美國政府認為，中國大陸製造商利用在柬埔寨、馬來西亞、泰國以及越南，這4個東南亞國家組裝太陽能零組件，來規避一直存在的關稅，等這次201條款在6月初到期時，就不會再多給兩年免關稅的延長優惠。