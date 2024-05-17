2025全運會在雲林 號召300隊舞獅隊開場展地方特色

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武館舞獅是雲林縣的特色民俗文化，縣府承辦2025年全中運將以300隊獅隊作為開場表演，號召20鄉鎮市獅陣共襄盛舉。縣府教育處長邱孝文表示，明年全中運開場表演將洋溢濃濃雲林味，包括300隊獅陣、1000人土風舞、武術融合街舞，前2項開放雲林縣民報名。

2025年全中運將在新建的虎尾高鐵田徑運動園區舉行，目前工程進度超前，預計明年4月提前完工；開場表演也如火如荼籌備中，雲林縣議員蔡東富建議以超級大舞獅及獅吼場面開場，保證選手留下難忘回憶。

教育處長邱孝文今（17日）在縣議會答詢表示，已委託對舞獅文化深有研究的縣議員李明哲、蘇國瓏統籌號召全縣武館的獅陣出陣。

邱孝文說，獅陣散布在各村里，弄獅本來就是雲林傳統文化，日前已決定2025年全運會的三大表演節目之一是號召300個獅陣同場表演，除表達隆重迎賓之意，也透過號召武館獅陣讓縣民了解2025全運會在雲林。

縣議員李明哲表示，雲林縣的傳統武館都還在，藉表演大會節目把大家找出來，也讓還在發展武館的習武者有機會更新獅被、服裝，日前已請縣府發文調查各村里辦公室轄區內有哪些武館，是否有意願參與全國運大會表演。

李明哲說，武館都有自己的館號、服裝、旗幟，歡迎他們各自著裝演出，搭配統一舞獅套路的學生獅隊表演，兼顧傳統與現代，目前最重要的是找出武館共襄盛舉。

蔡東富議員17日質詢提醒教育處要加速籌備獅陣表演，他已經可以想像300隻獅子同場獅吼的壯觀畫面。 邱孝文表示，如果獅陣無法湊齊300隊，至少要有250隊，屆時會聘請技術總監整合、編舞變成10分鐘的大節目，規畫在斗南田徑場排練。另2個大節目是1000人土風舞、武術融合街舞的尬舞。