統測放榜！明道72級分榜首曝1事很重要 她模考進步24分靠這招

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

113學年度統一入學測驗放榜，台中市明道中學17日表示，有47％的學子考出50級分以上，達國立科技大學的標準，其中更有7位學子考出70級分以上，逾百位學子考出60級分以上。榜首江翰霖考出72級分，除了分享打好基礎的重要性，也提到自主學習才能更加深入。

統測16日下午放榜，明道中學17日分享亮眼成績單。明道中學表示，技高部應屆考生中有47％學生總級分超過50級分，達國立科技大學的標準，其中70級分以上共有7位，60級分以上也有122位；另所有共同科目皆超越全國平均9至17分之多，創下校方紀錄。

72級分榜首江翰霖就讀資電群，第一志願是國立陽明交大資訊工程系。「基礎很重要！」回顧學習歷程，江翰霖強調，數學、三角函數、數位邏輯、程式設計甚至國文等，都是延伸專業科目的基礎，除了平時課堂上的知識外，也要自主學習才能更加深入。

設計群廣告設計科學生黃新雅考出71級分，她特別分享國文科考，從暑輔第1次模擬考的70分，一路進步到94分，高分秘訣就靠每天回家計時寫1回模擬試題，且每日持續不間斷，堅持就是最好的方法；同樣71級分的美工科學生戴瑀彤則分享專業科目二從原本45分進步到56分（滿分60分），除了跟著老師每周3次練習，也到畫室練習速度、手感和配色。

70級分、外語群應用外語科學生洪勝義則是從高一以來不斷突破，穩定進步，對於落後的英文科養成多閱讀、多紀錄的好習慣，且認為換位思考，才能教學相長，對於擅長的科目更樂於擔任同儕的小老師。

明道中學技高部主任陳士虹說，透過同學們的分享，每個人都有自己的學習規畫，在中學階段養成自律自主學習的好習慣，無論對未來繼續升學或進入職場都是很重要的助力。