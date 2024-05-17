以終為始 掃碼蒐名片 紙本名片結合QR Code的千年傳統全新感受

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科技始終來自於人性，而人性貪「懶」更是科技成長的「原動力」。 如何於傳統的商務禮儀框架下，適當的加上數位服務元素，這種同中存異、兼容並蓄，絕對是身為設計人+資訊人創新數位服務的一大挑戰。

身處資訊量核爆級及自媒體當道的數位時代，商務人士維繫客戶關係的同時，所投入最大的時間成本反而是後續資料量的整理及運用(客戶名單蒐集歸納、Edm投放、專業露出影音推播、商務維繫……等)。

如果數位工具能夠滿足這些需求，將讓商務人士省下更多的時間，從容的享受美好的人生。

商務人士於展覽場上蒐集「情資」的場景一點都不陌生，而這些辛苦蒐集的資料，後續常常成為辦公桌上的「裝飾藝術」，並在你自顧不暇忙於其他事物後，那些需「耗時、耐煩」整理的雄心壯志也不復存在並逐漸熄火，而「藝術品」在來不及化學反應(聯繫互動、洽談合作)的情況下，也被視為過時的資訊垃圾被丟棄，殊不知這樣的劇情就像程式迴圈一樣，不斷的在你我之間上演，這樣的「隱形成本」或許是你不願面對的真相。如果時間可以換成錢的話，你我肯定是富二代了。

享受數位工具所帶來的爆發性成長

國內資服業者針對商務人士上述的痛點及需求，開發出GoodParty享派兌數位名片分享平台，初試啼聲已獲業界一致好評，為擴大服務，享派兌也同步於新一代設計展場中進行推廣。讓身處數位時代的商務人士，於互遞名片的過程中導入專屬的QR Code數位鏈結服務，讓紙本名片「資訊效益極大化」、「整理極簡化」，真正落實了千年傳統全新感受的「專業五星、數位用心」的加值服務。

設計科系學生與企業鏈結的最佳數位工具

你是否也跟大多數人一樣，每年在各大型展覽場上，重複花著時間與精力，賣力蒐集DM、忙著交換名片，深怕遺漏了哪個參商製作的精美DM或名片，這些戰利品彷彿是安慰劑一樣，時刻告訴自己有服用(來)過，至於效果如何就心照不宣的不深究了……。這種重(複)工及無效的社交模式的迴圈，每年不斷的上演。

如果上述的痛點，你也心有戚戚焉，那就讓GoodParty享派兌數位名片平台成為你勇闖天下的最佳數位後勤夥伴。

生命就該浪費於美好事物上

新「e」代設計展，讓你擺脫名片整理迴圈宿命，享受美好人生

還不趕緊利用GoodParty享派兌發行你專屬的QRCODE並貼心的印製在名片上，好讓企業人士於展場上快速掃碼蒐集名片並與你產生數位鏈結，讓對方於離開展場的同時，透過平台功能服務，能更完整的瞭解你的創作理念，繼而進一步有更多機會與企業合作。

GoodParty享派兌就像健達出奇蛋一樣，一次滿足多種願望

享派兌專注於設計人才的創作推廣及企業引薦媒合，雙方可透過平台功能建立有效的專業鏈結互惠分享，解鎖惡性循環的名片整理廻圈，放大你的時間效益、成就你的人生。

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