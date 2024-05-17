昔日歷史重現當年 國家廣播文物館推5G 數位導覽APP

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5G、AR/VR科技打開教育的無限想像，成為民眾進入歷史重要入口。嘉義縣文觀局與鴻圖科技攜手在518日世界博物館推出「嘉義廣播文物館5G數位導覽APP」，並於5月17日舉辦記者會，嘉義縣文觀局局長徐佩鈴帶領參與者參與尋寶闖關，成功闖關者還能獲贈好禮，廣邀大專院校、中小學以及幼兒園學生攜家帶眷齊來體驗。

嘉義縣有著豐富多元的文化寶庫，在518國際博物館日、嘉義文化觀光局集結各地文化館，展示獨特的產業、歷史和地方文化。今年國際博物館日的主題為「博物館、教育與研究」。國家廣播館以5G數位導覽、藉由AR科技及沉浸式互動體驗中，重返國家廣播文物館在歷史價值及地位，這項數位創意，為文化與科技融合立下新典範。

Rti央廣董事長賴秀如表示，成立於1940年的國家廣播文物館，前身為臺北放送局、民雄放送所，到現在民雄分臺到國家廣播文物館，這一路走來不僅見證台灣的民主奇蹟，也見證嘉義文化的發展，現在還能數位科技展現歷史文物，透過APP讓民眾更了解央廣彌足珍貴的歷史。

嘉義縣文觀局局長徐佩鈴表示，文化是共同記憶，透過數位科技，讓記憶永留民心。尤其國家廣播文物館承載日人及臺灣人共同記憶是珍貴產業遺產。在數發部數產署5G文化科技計劃的支持下，導入最新5G AR數位導覽科技，帶著民眾穿越時光，走入歷史現場，讓教育深植生活中。

5G數位導覽數位導覽APP以「知識串聯」、「場景活化」以及「育樂加值」等三大功能，融合數位導覽與 虛實整合技術，APP內鍵了七大AR模組。民眾透過AR虛擬看板、偱著介面的展示的導覽內容，AR導覽員就會介紹每個歷史故事及文化意義，所有文物昔日歷史，在數位導覽中重現當年。

數位導覽APP也提供線上文物館「沉浸導覽」，讓無法前來文物館的人能夠利用手機進行模擬參觀。參觀者可以自由選擇不同展覽室進行參觀，猶如置身於實際的文物館中，欣賞展示文物環境，特別是跨樓層的水冷卻循環系統，藉由3D數位打造虛擬1:1抑或小型發射機與水冷卻循環設備，民眾在參與虛擬的製播流程中了解廣播歷史發展。

廣播文物館於5月17日以「廣播文物聽創新尋寶闖關贈好禮」為活動主題舉辦記者會。展現「新」與「舊」科技的融合。

嘉義文化觀光局強調，文化歷史是重要生活教育，培養民眾數位思維，鑑往知來，才能真正為世代開啟一扇知識之窗。國家廣播文物館是嘉義重要文化博物館，透過科技導入，實踐一個超越障礙、創新與傳統相結合的知識分享，讓文化教育無所不在，也為文化觀光與教育重塑新的意義。