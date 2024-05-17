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昔日歷史重現當年 國家廣播文物館推5G 數位導覽APP

  • 工商時報 簡立宗
嘉義縣文觀局局長徐佩鈴、數位產業署副署長胡貝蒂、中央廣播電台董事長賴秀如、議員林淑婉、嘉義文化科技創新基地計劃主持人鄒淑文、議員劉雅文、立委陳冠廷助理、太平鄉村長嚴清雅、各鄉公所代表、文化館代表與可愛的表演團合影。圖/業者提供
嘉義縣文觀局局長徐佩鈴、數位產業署副署長胡貝蒂、中央廣播電台董事長賴秀如、議員林淑婉、嘉義文化科技創新基地計劃主持人鄒淑文、議員劉雅文、立委陳冠廷助理、太平鄉村長嚴清雅、各鄉公所代表、文化館代表與可愛的表演團合影。圖/業者提供

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5G、AR/VR科技打開教育的無限想像，成為民眾進入歷史重要入口。嘉義縣文觀局與鴻圖科技攜手在518日世界博物館推出「嘉義廣播文物館5G數位導覽APP」，並於5月17日舉辦記者會，嘉義縣文觀局局長徐佩鈴帶領參與者參與尋寶闖關，成功闖關者還能獲贈好禮，廣邀大專院校、中小學以及幼兒園學生攜家帶眷齊來體驗。

嘉義縣有著豐富多元的文化寶庫，在518國際博物館日、嘉義文化觀光局集結各地文化館，展示獨特的產業、歷史和地方文化。今年國際博物館日的主題為「博物館、教育與研究」。國家廣播館以5G數位導覽、藉由AR科技及沉浸式互動體驗中，重返國家廣播文物館在歷史價值及地位，這項數位創意，為文化與科技融合立下新典範。

Rti央廣董事長賴秀如表示，成立於1940年的國家廣播文物館，前身為臺北放送局、民雄放送所，到現在民雄分臺到國家廣播文物館，這一路走來不僅見證台灣的民主奇蹟，也見證嘉義文化的發展，現在還能數位科技展現歷史文物，透過APP讓民眾更了解央廣彌足珍貴的歷史。

嘉義縣文觀局局長徐佩鈴、數位產業署副署長胡貝蒂、中央廣播電台董事長賴秀如、議員林淑婉、嘉義文化科技創新基地計劃主持人鄒淑文及鴻圖董事長孫樹國等共同體驗AR聲波場景。圖/業者提供
嘉義縣文觀局局長徐佩鈴、數位產業署副署長胡貝蒂、中央廣播電台董事長賴秀如、議員林淑婉、嘉義文化科技創新基地計劃主持人鄒淑文及鴻圖董事長孫樹國等共同體驗AR聲波場景。圖/業者提供

嘉義縣文觀局局長徐佩鈴表示，文化是共同記憶，透過數位科技，讓記憶永留民心。尤其國家廣播文物館承載日人及臺灣人共同記憶是珍貴產業遺產。在數發部數產署5G文化科技計劃的支持下，導入最新5G AR數位導覽科技，帶著民眾穿越時光，走入歷史現場，讓教育深植生活中。

5G數位導覽數位導覽APP以「知識串聯」、「場景活化」以及「育樂加值」等三大功能，融合數位導覽與 虛實整合技術，APP內鍵了七大AR模組。民眾透過AR虛擬看板、偱著介面的展示的導覽內容，AR導覽員就會介紹每個歷史故事及文化意義，所有文物昔日歷史，在數位導覽中重現當年。

鴻圖科技董事長孫樹國帶著貴賓體驗數位導覽。圖/業者提供
鴻圖科技董事長孫樹國帶著貴賓體驗數位導覽。圖/業者提供

數位導覽APP也提供線上文物館「沉浸導覽」，讓無法前來文物館的人能夠利用手機進行模擬參觀。參觀者可以自由選擇不同展覽室進行參觀，猶如置身於實際的文物館中，欣賞展示文物環境，特別是跨樓層的水冷卻循環系統，藉由3D數位打造虛擬1:1抑或小型發射機與水冷卻循環設備，民眾在參與虛擬的製播流程中了解廣播歷史發展。

廣播文物館於5月17日以「廣播文物聽創新尋寶闖關贈好禮」為活動主題舉辦記者會。展現「新」與「舊」科技的融合。

嘉義縣文觀局局長徐佩鈴親自體驗水冷卻循環系統，讓未能到場的朋友線上體驗。圖/業者提供
嘉義縣文觀局局長徐佩鈴親自體驗水冷卻循環系統，讓未能到場的朋友線上體驗。圖/業者提供

嘉義文化觀光局強調，文化歷史是重要生活教育，培養民眾數位思維，鑑往知來，才能真正為世代開啟一扇知識之窗。國家廣播文物館是嘉義重要文化博物館，透過科技導入，實踐一個超越障礙、創新與傳統相結合的知識分享，讓文化教育無所不在，也為文化觀光與教育重塑新的意義。

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