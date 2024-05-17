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豐華生技再投震撼彈 ！專利瞬間休眠技術奪益生菌霸主

  • 工商時報 李水蓮
豐華生技專利休眠技術，提升客戶產品市場競爭力。 圖／豐華生技提供
豐華生技專利休眠技術，提升客戶產品市場競爭力。 圖／豐華生技提供

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隨者台灣超高齡社會的提早到來、慢性病不斷增加的情況下、運動保養的預防保健意識提高，同時疫情趨使民眾對於自身免疫力的重視，帶動全球保健益生菌市場蓬勃發展。而在益生菌市場競爭日趨激烈的紅海市場，益生菌專家豐華生技一軍突起，在過去數年投資大量研發及製程技術，致力於持續創新和提升產品品質，讓客戶在產品體驗上獲得更佳感受。

過去，人們在選購益生菌時，常認為菌數越高代表品質越好，然而，實際瞭解到益生菌的製程與人體代謝過程後，發現菌數高低僅是一環，更重要的是，要確保益生菌到達體內仍保有新鮮的高活性，且菌株必須經過人體科學實證，才是真正的關鍵。

為了應對益生菌保持新鮮度的挑戰，豐華生技與國際頂尖設備商攜手合作，成功開發全球獨家益生菌智慧瞬冷系統。該技術能在製程中保留益生菌的活性，將高濃度益生菌凝結成微滴狀，後續投入超過200℃的極端溫差中瞬間休眠，使益生菌保持其最完整結構。此外，該專利製程大幅減少冰晶產生，將益生菌在凍乾過程中的損害降到最低。高效保障益生菌完整性，大幅提升產品市場競爭力。

目前，豐華生技的智慧瞬冷系統已獲得臺灣專利（TW M651282），為業界帶來新的革新。豐華生技在益生菌功能研究領域耕耘超過十五年，擁有豐富的專業知識，致力於為全球企業客戶提供總體健康的益生菌解決方案。

愈了解更多資訊，請洽豐華生技

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