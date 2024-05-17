《文創股》寬宏藝術拓展海外市場 年中設新加坡子公司

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者莊丙農台北報導】寬宏藝術(6596)表示，今年放眼海外市場，6、7月間將在新加坡設立子公司，從過去海外投資項目轉向首次在海外設立子公司，希望第4季在新加坡開第一場演唱會，以台灣歌手為主。公司今年第1季表現強勁，每股盈餘2.22元，全年演唱會及營收場次超越去年水準，後續每季強調持穩，全年希望有半個以上股本獲利。

寬宏指出，第2季有首度來台的四大名劇《西貢小姐》，全省將巡迴34場，營收主要認列在6月，目前銷售狀況不錯，已經有6成水準，是第2季營收主要來源。下半年有多場演場會舉辦，鄭中基高雄巨蛋演唱會2場已經完售，銷售超乎預期的佳；另外，有林志炫台北小巨蛋演唱會、音樂劇《媽媽咪呀》國家戲劇院7場。

展覽部分，則有台北科教館《侏羅紀-恐龍光影展》、高雄駁二《冰雪祭-白色童話展》、台中文資園區《殭展》。

寬宏今年第1季因為紅髮艾德演唱會及鄭中基台北小巨蛋演唱會完售帶動，單季獲利表現優異。2023年有高檔處份宏碁資訊(6811)持股，帶動整體獲利攀升，今年沒有業外加持，全年強調本業獲利的穩健，希望維持去年水準。手上轉投資的展逸及鍇睿國際，其中，展逸已登錄興櫃，未來朝上櫃目標邁進，鍇睿國際也規畫IPO，但因為持有的比例不高，業外不會有特別的挹注。