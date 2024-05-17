《產業》美商應材Q2營運、Q3展望 均優於市場預期

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【時報記者林資傑台北報導】半導體設備供應商應用材料（Applied Materials）公布截至4月28日的2024年會計年度第二季財報，營收及獲利雙雙達財測高標，優於市場預期。展望第三季，公司預期營收中位數為66.5億美元、稀釋每股盈餘中位數2.01美元，亦雙雙優於市場預期。

應材2024財年第二季營收66.46億美元，季減0.9％、年增0.2％，達財測預期61～69億美元高標，優於市場預期的65.4億元。毛利率47.4％，低於首季47.8％、優於去年同期46.7％，營益率28.8％，低於首季29.3％、持平去年同期。

若依非一般公認會計準則（non-GAAP）調整，應材2024年第二季毛利率47.5％，低於首季47.9％、優於去年同期46.8％，亦優於財測預期的47.3％。營益率29％，低於首季29.5％及去年同期29.1％。

應財第二季稅後淨利17.22億美元，季減14.7％、年增9.3％，每股盈餘2.08美元。若依非一般公認會計準則調整，稅後淨利為17.44億元，季減2.1％、年增3.1％，稀釋每股盈餘2.09元，達財測預期1.79～2.15美元高標，優於市場預期的1.99美元。

累計應財上半年營收133.53億美元、年減0.12％，毛利率47.6％、優於去年同期46.7％，營益率持平29％。稅後淨利37.41億美元、年增達13.64％，每股盈餘4.5美元，優於去年同期3.9元。

若依非一般公認會計準則調整，應財上半年毛利率為47.7％、優於去年同期為46.8％，營益率持平29.3％。稅後淨利35.26億美元、年增3.22％，稀釋每股盈餘4.21元、優於去年同期4.03元。

展望第三季，應材預期營收將約落於62.5～70.5億美元，中位數66.5億美元為季增0.1％、年增3.5％，優於市場預期的65.9億美元。非一般公認會計原則調整後的稀釋每股盈餘估落於1.83～2.19美元間，中位數2.01美元，亦優於市場預期的1.98美元。

應材總裁暨執行長迪克森（Gary Dickerson）表示，第二季營運表現持續強勁，營收及獲利均達財測高標。應材擁有最先進的晶片材料工程技術組合，支持人工智慧（AI）、物聯網、電動車和潔淨能源等科技的結構性變革，使公司處於絕佳位置，隨著長期趨勢一同成長。