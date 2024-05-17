愛爾麗集團總裁常如山 盼新政府多關注社福議題

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面對520即將上任的新政府，常如山近日接受媒體專訪時表示，站在企業的立場，他當然希望台灣能越來越好，並點出未來的政府必須正視少子化及勞動力缺口，而自己對社福多所關注，也盼政府能落實監管部會管轄的基金會受捐款項，確保資源都能放在需要的群體上。

在人生旅途上，常如山提及父親對其在為人處事上影響，印象最深刻的是父親常說人世間最快樂的事情，就是奉獻與付出，深受身教啟發的他，學習父親將手心向下的精神為榜樣，時刻都無所求的分享自我、付出關愛利益大眾，因此埋下了愛爾麗醫療集團公益志業的種子。

常如山說，會做這些公益，目的就是因為無所求，才能把它做更好，如果今天有目的心那就很奇怪了；若需要幫忙就盡量幫忙，如果有更多人能站出來，台灣就會變得更好。他笑稱，台灣藏富於民，自己還算是小咖的，有錢人太多了，但願意為台灣付出、願意認同台灣這塊土地的，還有待大家審視。

他認為，今天不管是誰執政，大家一定要支持政府，因為畢竟因為選舉是一時的，社會上的大家才是一體的。面對全面改組的新政府，他也呼籲各界還是要去支持政府的各項工作，也期盼政府能把工作做好。「站在企業的立場，只有一個目的，沒有其他想法，就是希望台灣越來越好」。

常如山也點出當前政府必須面對的問題，除了人口老化外，目前出生率低迷，且勞動人口缺少約100萬，光是服務業就缺了40幾萬，但現在從事外送工作的約達27萬人，這些人力的失衡是政府不可漠視的問題。

針對社會福利，他認為，社會各階層的福利與兒童權利，包括制度建立與監督機制等是政府應做的工作，民間企業與民間機構只是協助、補足政府的不足。他也希望這些受捐款的福利機構應財務透明化，而政府也應正視各部會所屬的社會福利機構項捐款監督機制，讓社會知道捐款的流向、用途，是否能真的專款專用，這些只有政府能做到。