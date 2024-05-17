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金門聯合稽查液化石油氣 抽查結果出爐無偷斤減兩

  • 中時即時 于家麒
金門縣近日展開下半年度液化石油氣分裝廠及瓦斯行偷斤減兩聯合稽查，查核結果均符合規定。（圖／金門縣政府）
金門縣近日展開下半年度液化石油氣分裝廠及瓦斯行偷斤減兩聯合稽查，查核結果均符合規定。（圖／金門縣政府）

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金門縣政府建設處與消保官，近日協同金門縣消防局及標檢局高雄分局金門辦事處人員，展開今年下半年度液化石油氣分裝廠及瓦斯行偷斤減兩聯合稽查，針對轄內13家瓦斯行進行桶裝瓦斯抽查，查核結果均符合「液化石油氣經銷業分裝業及零售業供銷管理規則」容許誤差範圍內。

縣府建設處說明，本次受稽查業者包括瓦斯分裝業者－聯宏石化企業有限公司與農會液化煤氣灌裝廠2家，以及文文、華聲、金源盛、世豐、振盛、宏達、中台、許源順、第一、瓦斯中心、農會、金龍、湖盛等13家瓦斯行，其中分裝場各抽查20支瓦斯桶，13家瓦斯零售業者各抽查4-8支，合計抽查132支瓦斯桶，查核結果均符合規定。

建設處表示，縣府配合中央政策辦理偷斤減兩聯合稽查已有17年，早期重量不合格率原為44.2％，經過多年聯合稽查與法規宣導下，不合格率已逐年下降，足見液化石油氣聯合稽查作業已對業者達警惕作用，在業者自主改善暨液化石油氣不定期聯合稽查作業雙重把關下，對消費者權益更加有保障。

消保官也呼籲民眾，如發現所購買桶裝瓦斯斤兩不足時，可撥打消費者服務中心「1950」諮詢專線或上行政院消費者保護會的網站進行線上申訴（申訴網址：https://cpc.ey.gov.tw/）。另零售業者於瓦斯桶灌裝後，載離分裝場前可自行以磅秤檢查分裝重量是否不足，若有重量不足情況，應即刻要求分裝場補足重量，以免消費者權益受損。

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