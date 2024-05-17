台積電慈善基金會與大金空調攜手推動「技職培力計畫」 圓滿落幕

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台積電慈善基金會的偏鄉「技職培力計畫」已邁入第四年，在眾多企業夥伴的熱情響應下，「培力種子」遍地開花，為高職畢業生提供了多樣化的職業選擇，讓其能立即運用所學、翻轉生活品質，同時企業也能解決缺工問題，達到舉賢與能、創造多贏。

今年台積電慈善基金會聯合大金空調於國立草屯高級商工舉行為期三天的技職培力計畫，並於今（17）日圓滿落幕，計畫中提供的CPAS（職業適性探索），可幫助學生早日發掘特質專長，進行職涯規劃，校方更特別製作活動花絮影片，記錄活動中的感人時刻，參與的學生們依依不捨地向業師鞠躬致謝，期盼再次相見。

在草屯商工培力營的現場，大金空調的業師細心指導學生們捲起袖子、拿起工具，從清洗、拆卸到檢測，詳細分析冷氣機的構造及故障排除方法；業師們耐心解釋每個步驟，提醒學生要特別注意線路和其他關鍵部位；學生們從一開始的雙手微微顫抖，到三天後已顯得熟練專業，其中也不乏女學生的參與。

技職培力計畫為各地技術高中學生提供了諸多機會與選擇，讓畢業生不必離鄉背井即可在家鄉找到工作，不僅促進區域的活力與動力，還使年輕人能夠留在家鄉照顧長輩，實現「技職培力」與「孝道推廣」的結合。此外，這些技職培力的企業夥伴還支持員工在職進修，根據員工的工作需求靈活規劃進修計劃，從而更有效地利用教育資源，並瞄準實務世界及個人的需求。

台積電慈善基金會已投身社會公益超過10年，在全台推動「技職培力計畫」，號召各大企業品牌共同「用技術創造機會、給孩子一技之長」。該計畫獨創的「速效培訓」模式，不僅是培訓，更是以職缺為導向的人才招募，通過結合企業的需求和技職學校的行政力與意願，實現企業和學校的雙贏。