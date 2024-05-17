「微觀．史觀」考古特展 把國寶玉器穿上身

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國立台灣史前文化博物館康樂館重新開館滿周年，推出「微觀．史觀」考古特展，以顯微鏡觀察出土的稻作、玉器、玻璃及陶器，分析物質遺留成分，揭密史前人類生活；另運用3D列印復刻玉器飾品，供民眾試戴，體驗史前時尚美學。

史前館「微觀．史觀」考古特展以矽酸體、玉、玻璃及礦物為主題，秉著見微知著、透物見人的法則，研究出土數千、數萬年前的古老器物、遺跡還原史前人類生活與行為。例如，卑南遺址未發現稻米遺留，但從土壤、陶器遺留中提取矽酸體，經研究分析得知，台灣東部於3500年前不僅生產稻米，且品種為有別西部的秈稻。

另外，研究顯示台灣史前時代許多遺址曾出土玉器，台灣玉中錳、鋅元素含量比例高，成為重要的辨別證明。1997年菲律賓出土的鈴形玉珠，經X光儀器進行元素分析比對，具有台灣玉特徵，證實400年前新石器時代「台灣製造」的玉器產品已外銷東南亞。

再者，2000年前鐵器時期，台灣陸續出現紅、藍、綠、橘、黃等五顏六色的玻璃珠，產地源自南亞或西亞，東南亞則為中途轉運站。

「微觀．史觀」考古特展風格繽紛迷幻，將學術研究成果搭配互動及聲光效果呈現，並結合3D列印技術復刻史前玉器飾品，如鈴形玉珠頭環、人獸形玉玦耳環、玉管項鍊等，體驗史前時尚。

史前館助理研究員葉長庚表示，史前館重新開館後嘗試轉型，透過結合科技、聲光效果及展示美學，打造新興展示氛圍，吸引遊客觀展，進而了解台灣史前史。

史前館響應518博物館日暨519重新開館周年，5月18、19日開放免費入館優惠，「微觀．史觀」考古特展展期自明（18）日起到明（2025）年3月。