《電週邊》華碩商用電腦 首季蟬聯台灣市占王

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【時報記者任珮云台北報導】市調機構IDC最新報告指出，2024年第一季華碩商用電腦再獲台灣市占第一；不僅商用筆電市占36.4%居冠，商用桌機更以41.4%壓倒性領先，奠定商用品牌地位！華碩亦宣布首款AI商用筆電ASUS ExpertBook B5(B5404CMA)上市，搭配Copilot鍵，AI助手隨時待命，強化辦公效率，以新世代全能商務機之姿，助力下半年商用成長動能！

ASUS ExpertBook B5 (B5404CMA)最高搭載Intel Core Ultra 7處理器，以AI頂尖效能出擊，搭配最新Copilot鍵，透過AI包辦文案撰寫、簡報製作、資料分析及生成會議摘要等，有感提高生產力！支援最高64GB DDR5記憶體及雙SO-DIMM，並有雙SSD支援RAID，具最高2TB儲存空間，存取疾速、升級更容易。全金屬機身，符合MIL-STD 810H美國軍規測試，提供完整I/O連接埠與同級最大63Whrs電池，超前部署所有商務移動需求。

ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVAR)規格同步更新，搭載全新Intel Core處理器(系列1)效能升級，輕鬆迎擊新時代挑戰！華碩商用筆電皆擁有雙向AI降噪技術，無論身處任何環境，皆享有高品質遠端會議。

高階商用桌機ASUS ExpertCenter D9 Mini Tower(D901MDR)迎來升級，最高第14代Intel Core i9處理器、最高可選搭 NVIDIA GeForce RTX 4060顯示卡及128GB DDR5記憶體，高效多工！擁有雙HDD+雙SSD最高8TB儲存空間，嶄新內裝佈局，加上免工具直覺拆卸，擴充便利容易；符合美國軍規測試耐用掛保證，搭載Q晶片組，支援Intel vPro Enterprise，便於遠端管理，資安更放心！

華碩首款Chromebook Plus，全新ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise (CX5403)最高搭載Intel Core Ultra 7處理器，備有最高16GB LDDR5X記憶體與512GB儲存空間，效能提升，生產力大躍進。配備雙Thunderbolt 4 USB-C連接埠及HDMI 2.1，最多同時外接三部4K顯示器，展現極致連接能力；內建AI視訊通話工具8M HDRnet攝影機；具備16:10廣視角、2560 x 1600 (WQXGA)高解析度螢幕，滿足全方位商務需求。ChromeOS作業系統雲端協作方便，支援Intel vPro平台和Chromebook Plus Enterprise技術，自動更新防毒保護，配備Titan C2安全晶片，為日常工作提供保障。