《科技》遠東醫電合作伊雲谷 建置遠距醫療服務平台落地印尼

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【時報記者郭鴻慧台北報導】國內醫療服務平台整合大廠遠東醫電科技與上市數位轉型服務商伊雲谷數位科技集團印尼分公司宣布，雙方將於印尼合作建置遠距醫療服務平台，以促進國際醫療合作。這是遠東醫電繼馬來西亞和越南後，在東南亞地區成功讓遠距醫療服務及數位醫療平台落地的新版圖。

遠東醫電與伊雲谷數位科技集團攜手，致力於打造智慧、便民的開創性遠距醫療服務平台，雙方將結合亞馬遜網路服務公司的雲端運算服務平台(AWS)，依據印尼方面醫藥需求量身定制解決方案，將AI、自動化管理、數據、金融科技等服務，與伊雲谷頂尖成熟雲端託管與技術融合，共同拓展至印尼全國的跨島醫療，服務當地。

同時，伊雲谷數位科技集團2018年起即進軍東南亞市場，含菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、越南等地，未來也將與合作夥伴共同攜手，將先進雲端專業量能結合專業醫療、AI會診平台擴及至其他東南亞國家，助益東協醫療體系逐步轉型前進，並助力健康管理水準提升。

此外，遠東醫電也與花蓮慈濟醫院、高雄長庚紀念醫院和印尼慈濟醫院簽署MOU。遠東醫電致力於整合現有醫療資源，架起病患與醫療機構的橋樑，透過其開發的「旅遊E指通」，當民眾在海外出現醫療需求時，以旅遊電信卡的形式，能即時經由AI遠距醫療及會診平台，運用行動裝置與國內醫療院所取得視訊聯繫，進而得到適當的醫療處置。