《半導體》穩懋：今年WiFi 6E、WiFi 7佔比可望達一半以上

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【時報記者張漢綺台北報導】AI相關應用興起，穩懋(3105)看好AI為化合物半導體產業挹注新成長動能，穩懋總管理處總經理陳舜平表示，今年WiFi 6E/WiFi 7佔比可望達一半以上，非3D感測Optical產品佔比可望達20%。

穩懋今天下午參加櫃買市場業績發表會，穩懋發言人曾經洲表示，化合物半導體在AI扮演了角色，AI大數據趨勢產生巨量數據流動，資料傳輸很高速成長，預估2022年到2028年數據流量複合年成長率22%，AI應用對化合物半導體產業影響大致可分為資料蒐集、資料傳輸及數據中心資料運算與儲存，其中資料蒐集方面，穩懋在智慧感測的3D感測領域有多年經驗，無論是手機臉部辨識/測距，或是汽車相關LiDar/車內監測DMS等；資料傳輸部分，我們在4G/5G/6G/WiFi/衛星通訊相關技術已耕耘多年；數據中心資料運算與儲存亦因AI產生變化。

穩懋第1季合併營收44.42億元，較前季減少8.7%，年增加55%，營業毛利為9.95億元，季減31%，年增205%，由於產能利用率自上一季60%下滑到55%，以及產品組合的不利因素，加上受到合併子公司所持有的大陸客戶上市股票本季股價波動影響，單季合併毛利率為22.4%，季減7個百分點，年增11個百分點，營業淨利為1.84億元，季減71%，營業淨利率為4.1%，季減9個百分點，年增24.9個百分點，歸屬於母公司淨利為4.07億元，季增6%，每股盈餘為0.91元。

穩懋前4月合併營收為60.85億元，年增54.73%，曾經洲表示，在智慧型手機及Wi-Fi需求帶動之下，第2季合併營收將較第1季成長low-teens百分比(11%到14%)，毛利率預計約為mid-twenties(25%)水準。

展望未來，陳舜平表示，WiFi 7客戶已經在出貨，預估今年WiFi 6E/WiFi 7佔比可望達一半以上，去年3D感測佔Optical比重約80%多，今年在AI相關資料中心及車用LiDar客戶開始出貨下，預估非3D感測佔比可望達20%左右。