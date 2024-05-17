共同基金不愛輝達 5月這2檔躋身最受歡迎股票

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】人工智慧巨頭輝達（Nvidia）在4月高階經理人的新買進（new buys）名單當中名列前茅。在2月和3月，輝達股票也在該名單佔有一席之地。但是在5月的最佳共同基金新買進名單當中，輝達未能出現，而人工智慧和半導體企業博通（Broadcom）則奪得桂冠。

事實上，微軟、Meta、Alphabet、亞馬遜等科技七雄的股票都沒有上榜。

機構投資者表現出對博通的喜愛，購買了價值約83億美元的博通股票。而隨著輝達退出名單，發布令人失望業績的安謀（Arm），則加入了博通的行列。

包括博通在內，美超微（Super Micro Computer）、Salesforce、Chipotle Mexican Grill等八家公司，從這些頂級共同基金中獲得10億美元的資金挹注。

除了博通和美超微躋身最受基金歡迎的股票，最佳的共同基金也買進了摩根大通和美國運通的股票。

正如在3月和4月所做的那樣，這些精明的投資人和基金也在大舉押注於建築業板塊，Trane Technologies是一家生產用於商業和住宅應用的節能環保產品，也獲得約11.4億美元。

在頂尖共同基金的新買進名單上，有許多公司正靠近「新買進區域」。自4月25日公佈業績以來，Tradeweb Markets已躍升至買進區域的頂部。