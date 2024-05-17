逾半顏損者求職曾遭歧視 陽光基金會推臉部平權行動指引

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據陽光基金會最新「顏損者求職經驗調查」發現，超過半數的燒傷與顏損者在求職過程中，曾遇不友善的面試經驗，或是遇到面試官的提問顯示出對其外貌的顧慮，陽光基金會為解決聘僱雙方的不理解甚至焦慮、歧視行為的發生，蒐集文獻與傷友經驗後，編撰「職場臉部平權行動指引」，讓雇主可以從招聘，到職場互動有所依循。

調查指出，219位填答者中，138人（63.0％）有面試的經驗，其中52.7％的燒傷與顏損者在面試時會遭遇至少一種不友善的經驗，包括面試人員的提問，讓顏損者覺得面試人員對其容貌有許多顧慮，面試人員注視顏損者的眼神或表情，讓他感覺不舒服，甚至還有被面試人員要求揭示胎記或疤痕等有特徵的部位。

如9歲時因薰香精油火災意外的采瑀，導致顏面和四肢嚴重燒傷，大學就讀服裝設計系，夢想能成為服裝設計師。為了增加經驗，大學暑期至服裝店應徵工讀，第一家非常欣賞采瑀的履歷，但面試人員看到她的臉就愣住了，跟她說「抱歉這個職缺沒了」。

為解決聘僱雙方的不理解甚至焦慮、歧視行為的發生，陽光基金會特地蒐集文獻與傷友經驗後，編撰「職場臉部平權行動指引」，讓雇主可以從招聘，到職場互動有所依循，營造更多元共融（DEI）的職場環境，有能力的求職者（無論顏面外觀是否有特徵），也有機會一展長才。