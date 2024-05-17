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淡江經濟系講座免費報名 6／5國際學者分享健康經濟學

  • 工商時報 戴有良
淡江大學經濟學系邀請享譽國際的經濟學家Ariel Pakes於6月5日來台演講。圖／淡江大學經濟學系提供
淡江大學經濟學系邀請享譽國際的經濟學家Ariel Pakes於6月5日來台演講。圖／淡江大學經濟學系提供

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淡江大學經濟學系將於2024年6月5日舉辦「淡江大學熊貓講座」，本次講座榮幸邀請到享譽國際的經濟學家、哈佛大學經濟學系Thomas經濟學教授Ariel Pakes來台演講，主題為「評估藥品政策選項 (Evaluating Pharmaceutical Policy Options)」。此活動將在淡江大學守謙國際會議中心有蓮廳 (HC310) 舉行，時間為上午10:10至中午12:00。Ariel Pakes教授在經濟學界具有崇高地位，其研究專注於分析市場對政策和環境變化的反應方法，特別是產業組織 (IO) 領域。Pakes教授的研究涵蓋了汽車、電力、醫療保健以及電信設備產業，他的方法論貢獻已被政府機構和私人公司所採納，並分別用於分析私人資助研發活動影響、建構更準確的消費者價格指數以及分析醫院醫生配置的激勵機制影響等。

Pakes教授的學術成就獲得多項國際認可，包括1986年獲得計量經濟學會的Frisch獎章，並於1988年成為該學會的院士，他也是美國藝術與科學學院和國家科學院的院士，並在2017年獲得Jean-Jacques Laffont獎，2018年獲得BBVA知識前沿獎，2019年被任命為美國經濟學會的傑出院士。此外，Pakes教授在2020年被選為Web of Science引用桂冠得主，2021年榮獲《全球競爭評論》年度Prosecution of Collusion獎，同時獲美國反壟斷協會頒發經濟學傑出反壟斷訴訟成就獎，並於2022年獲得西北大學Nemmers經濟學獎。

本活動透過高品質的學術講座提升公眾對重要經濟議題的認識和理解，淡江大學經濟學系陳炤良系主任誠摯邀請產、官、及學界對健康經濟學、藥品政策有興趣的人士參加此次講座，共同探討與學習。本次講座免費對外開放，但需事先上網報名。有意參加者可透過以下網址報名 https://reurl.cc/z1NMpp

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