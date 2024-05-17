國研院國震中心主任交接 台大土木特聘教授歐昱辰接任

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國科會轄下國家實驗研究院於17日舉行國家地震工程研究中心主任交接典禮，由台大土木工程學系特聘教授兼工學院副院長歐昱辰接任。

歐昱辰為台大土木工程學系學士、碩士，美國紐約州立大學水牛城分校土木、結構與環境工程系博士，於2008年返國任教，曾任台灣科技大學教授、國際長，教育部印尼台灣教育中心主任，台灣大學地震工程研究中心主任、智慧工程科技全英語學士學位學程主任、工學院副院長，以及國研院國震中心橋梁組組長、召集人等職務，學術與行政資歷豐富。

歐昱辰研究專長為鋼筋混凝土結構、預力混凝土結構、地震工程、橋梁工程等，已發表數百篇國內外期刊論文、研討會論文、工程規範與專書、報告與論文等，學術表現優異，先後獲得中國工程師學會傑出工程教授獎（2023）、陶家維講座（2023）、台灣大學傑出教師（2021）、科技部傑出研究獎（2019）、美國混凝土學會華森獎章（2017）等多個國內外專業獎項肯定。

歐昱辰表示，配合國家2050淨零轉型政策，以及行政院「六大核心戰略產業推動方案」的「加速發展綠電及再生能源產業」，未來將推動建置綠能設施測試實驗室，發展離岸風機結構智慧防災監測技術，打造國際級離岸風機智慧監測技術及服務平台。同時強化地震科學、工程及防救災跨領域整合，與產官學研合作，建立彙集最新耐震防災研發成果落實於工程規範之機制，不間斷地維護與提升我國工程建設之耐震防災能力。此外亦將加速數位服務與軟體之開發，研擬新的功能模組，提升我國結構耐震設計水平，期能逐步打造台灣成為耐震永續家園。

國研院院長林法正感謝周中哲前主任過去3年的努力付出，並期望歐主任以中心長年累積之地震工程研究能量為基礎，持續扮演學研界與產業界的橋梁，帶領國震中心將頂尖研究成果落實於環境與能源永續，提升台灣的韌性。