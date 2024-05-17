森川丼丼餐飲集團H2開火鍋、燒肉新品牌 祭優渥薪資向人才招手

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疫後餐飲業百花齊放，不過，根據104人力銀行發布的《民生消費產業人才白皮書》數據顯示，去年第一季餐飲業每月短少17.1萬人，各類民生消費產業人才缺口續創歷史新高，如何留住好人才，已成為餐飲業最大挑戰！為此，森川丼丼餐飲集團今年第一季平均調薪14％，下半年預計再開火鍋、燒肉新品牌，喊出儲備幹部薪資上看4.5萬元、店長最高月領5.5萬元，外派津貼再拿1.1萬元，向餐飲人才招手。

森川丼丼餐飲集團執行長王盈傑指出，疫後來客量已陸續恢復，加上進一步調整菜單、導入會員制度後，去年營收已突破2.4億元，年增15％；今年下半年預計在中南部持續展店，同時開啟全新品牌，包含燒肉、火鍋、丼飯等連鎖展店計畫，今年營收目標拚衝破3億元大關。

王盈傑表示，森川丼丼集團在積極擴展餐飲版圖之際，將廣招餐飲新血加入，只要是對未來有願景、有目標，而且敢衝願意拚的人才，「公司絕對很敢給，帶領營運主管邁向百萬年薪！」

以浮誇系日本料理受到饕客喜愛的森川丼丼餐飲集團，繼去年為正職員工加薪3,000元後，今年再祭出優渥福利！有別於市場上主管才能得到「業績獎金」，森川餐飲集團只要是正職人員即可獲得績效獎金，員工所屬門市業績達標即可將獎金輕鬆入袋；外派更提供員工宿舍、最高津貼達1.1萬元，鼓勵員工跳脫舒適圈、挑戰全新自我。

森川丼丼餐飲集團更希望員工在工作之餘，更能重視個人的職涯規劃，因此鼓勵員工們考取各類證照、培養各項專長。例如考取英語多益、日文檢定證書，並能與他人進行對話者，可憑証書級別、分數調薪1,000-2,000元不等；其他服務性質的員工，同樣可憑藉門市服務丙、乙級，以及中餐丙、乙級證照，加薪1,000~2,000元不等。

森川丼丼集團為招募新血，無經驗外場起薪可達3.3萬元起，資歷3年以上的店長，薪資最高達5.5萬元；而管理階層的副店長則是上看4.2萬元；儲備幹部最高來到4.5萬元。每年3月、9月也各有一次升晉升考核，員工可利用一年兩次替自己爭取加薪的機會。

森川丼丼餐飲集團2014年在高雄楠梓區創立總店，近年持續展店至中部地區，目前集團總部已落腳台中，分別在台中、豐原、嘉義都有分店開設。除了持續拓張餐飲版圖外，該集團重視員工福利，同時也相當重視每位員工的職涯規劃，有內部訓練講師規劃企業內訓，提供豐富教育資源栽培職員，提升各方面管理技能的實務課程，有良好的教育訓練模式與升遷制度。

今年3月的晉升考核中，平均調薪約14％。從去年進入拓展階段就有許多餐飲新鮮人加入，目前更積極招募對餐飲新血。

常在料理上「玩」出新花樣、震撼餐飲市場的森川丼丼餐飲集團，也鼓勵員工在認真工作之餘，不要忘記享受生活！疫前就曾帶著員工們一起到墾丁、澎湖，甚至前往日本大阪舉辦員工旅遊。今年則是疫後睽違3年再次舉辦員工旅遊，帶領資歷4年以上的資深員工與其親屬前往北海道，一同感受冰釣與雪上摩托車的刺激感，包含機票與溫泉酒店的旅費由公司全額招待。

而森川丼丼餐飲集團今年春酒以「芭比」為主題，邀請員工們一起變裝同樂，還可參加抽獎，獎項包括沖繩與澳門來回機票、各類名牌包、家電等大獎！