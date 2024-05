《鬼怪》劉德華來台寵粉 入住六福萬怡加1元就送BTOB陸星材見面會門票

韓流人氣三代團BTOB成員「陸星材」將於6月1日舉辦出道以來的首次個人見面會,位於南港車站四鐵交匯的台北六福萬怡酒店,距離《陸星材個人展:Look Closely(1995年作)》台北站舉辦地點「 TICC台北國際會議中心」的信義區僅需8分鐘車程,六福萬怡乘地利優勢推出「TO.MELODY陸星材見面會住房專案」每房每晚6,299元,加1元就送價值5,200元的陸星材台北見面會門票一張,雙人入住豪華客房一晚,再送特請國際調香師以有花中情聖的大馬士革玫瑰、紅茶調配的香氛擴香乙組,邀請粉絲們享受陸星材精彩的現場表演和感受極致便捷的住宿體驗。專案5月15日起開放預訂搶購,限量十間。

陸星材以《孤單又燦爛的神-鬼怪》中劉德華一角深獲台粉青睞,退伍回歸後又以《人生勝利組》獲得《MBC演技大獎》「男子最優秀演技獎」,戲劇人氣再爆棚。而陸星材所屬的韓流三代團BTOB的自2012年出道以來,以《Missing You 》、《Beautiful Pain》、《Only one for me》等熱門夯曲深獲KPOP樂迷們的喜愛。陸星材也於5月9日推出首張個人單曲專輯《EXHIBITION:Look Closely》,挑戰了以往不同的音樂風格,將難度更高的曲風融入專輯之中,呈現出與BTOB的主唱截然不同的聲音。隨著新專輯的發行,陸星材將獻出出道以來的個人見面會初體驗,《陸星材個人展:Look Closely(1995年作)》台北站將於6月1日(六)晚間6點在台北國際會議中心舉行,與台灣的粉絲Melody們進行近距離互動。

位於台北交通樞紐,坐落於南港車站四鐵交匯的「台北六福萬怡酒店」,與南港捷運、高鐵、台鐵及客運轉運站共構,到站即可入住,為追星住宿首選。距離位處舉辦萬場人氣爆棚演唱會「 TICC台北國際會議中心」的信義區僅需8分鐘車程,便利的交通及地理位置大量節省粉絲往返活動場館時間,讓粉絲與偶像共創美好回憶時,也能有舒適且極致便捷的星級住宿體驗。